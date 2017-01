Huvitav lumega maadlemise viis Venemaalt, vahendab Dirty Wheel. Selle leidliku komplekti abil saad muuta iga tavalise auto võimsaks "Lumejalg"-sõidukiks.

Sel on taga kaks pööraselt suurt rehvi ja ees üks hiiglaslik suusk, mis varustatud kahe amordiga. Kõik, mida pead tegema, et saada autoga lumes hullata, on tagarataste eemaldamine ja tagasilla ühendamine "Lumejala" hammasrattaga.

ÕL Mehele peab Dirty Wheeli väiteid veidi täpsustama. Esiteks sobib see Aleksandr Tselmani leidlik vahend siiski vaid tagaveolistele autodele. Ning ka pole ühelgi tavaliselt autol vabrikust väljudes tagaratta küljes ketihammasratast.

Aga igatahes tundub see arvatavalt juba 2009. aasta paiku valminud sõiduk päris lõbus. Kuidas pikap-Žiguli lumes liigub, vaata allolevast videost.