Leopard 2 kuulub praegu 15 riigi relvastusse ning kuigi Leopard 2 võeti relvastusse juba 1979. aastal on seda pidevalt edasiarendatud ning 1996. aastal loodi modifikatsioon Leopard 2A6, mis on seni viimane edasiarendus.

Tank Leopard 2 on peetud kui mitte võitmatuks, siis ikkagi üsna raskesti hävitatavaks tankiks, paraku on Süüria sõda näidanud, et see väide ei pea paika.

Seni on Leopard 2 peetud väga raskesti hävitatavaks tankiks, kuid parku on ligi 30 aastat tagasi loodud tank mõeldud eelkõige lahinguteks avatud maastikul, kuid Süürias peetud lahingud on näidanud, et need tankid ei suuda oma potentsiaali realiseerida linnalahingus.