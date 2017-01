Päevad on meil vägagi erinevad. Tavaliselt ärkame kuue-seitsme ajal. Peale hommikust hügieeni järgneb hommikusöök, milleks tavaliselt on valik rohelist, viil vorsti, keedetud muna ja kahte varianti putru. Kuna teenime Iiri-Soome ühispataljonis, siis pakutakse Iiri putru ja Soome putru. Mõlemal juhul on tegemist mitmeviljapudruga, erinevus lihtsalt selles, et Soome puder on tehtud veega. Iga toidukorra juurde saab vabalt võtta kohvi, teed, mahla, vett ja saiatooteid. Saiatoodete all mõtlen viilutatud saia, kuklit või lavašši. Viimane on just eestlaste seas väga populaarne. Lõuna- ja õhtusöögid on väga erinevad, kusjuures ka siin oleneb suuresti sellest, kas köögis on Iiri või Soome kokad.

Iiri kokkadele meeldib tihti pakkuda pitsat ja hamburgerit friikartulitega. Paljud nende pakutavatest roogadest on ka teravad ja vürtsised, millega eestlased väga harjunud ei ole. Soome kokad seevastu valmistavad toite, mis on eestlastele veidi harjumuspärasemad. Jõuludeks saadeti meile ka kodumaiseid sööke. Kui parasjagu patrullis ei pea olema, siis siis kas puhatakse või täidetakse erinevaid jooksvaid ülesandeid, valvatakse linnaku turvalisust, valmistutakse tulevaseks patrulliks jne.

Patrulli- ja valvegraafikud on üksuste vahel ära jagatud, et koormust ühtlasena hoida. Ühele allüksusele jääb keskmiselt kolm või neli patrulli nädalas.

Igapäevaste tegevuste ja patrullide käigus on ka suhtlust kohalikega. Enamasti piirdub see meie linnakus töötavate hooldusteenindajatega või värava taga püsti pandud poepidajatega, aeg-ajalt külastame patrulli käigus linnades kauplusi ja kohvikuid või erinevaid turge. Patrullides teeme vahel koostööd ka kohaliku Liibanoni armeega (LAF- Lebanon Armed Force).

Kuidas suhtuvad teisse kohalikud?

Kohalikud suhtuvad meisse väga hästi. See missioon on siinmail juba pikki aastaid ja kohalikud teavad väga hästi, kes on kes. Üldpildist ja kogemustest jääb mulje, et eestlased on respekteeritud. Siinsed poepidajadki on rääkinud, et eestlaste suhtumine on parem kui teistel, pidime olema viisakamad ning meie oleme kohalike inimeste jaoks usaldusväärsemad.

Peame kogu aeg meeles ju pidama, et oleme nende kodus ja maal. Tuleb arvestada kohalikega ja nendega hästi läbi saada, siis on probleeme vähem. Kui kohalikule farmerile ei meeldi, et meie autod sõidavad tema maal, siis parem mitte ronida sinna. Kivide loopimise, rahvamassi koondumise ümber autode, autode lõhkumise ja muu sellise ebasõbraliku suhtumise osaks võib kergesti sattuda, kui kohalike inimeste mitte hästi läbi saada.



Äkki kirjeldaksid, milline näeb välja üks patrull?

Nagu mainitud, siis teeme vahel patrulle ka LAF-iga ja Soome koosseisu kuuluvate tõlkidega. Patrull algab alati baasist, kus tehakse kõik eelnevad ettevalmistused, kooskõlastused ja informatsiooni edastamine ehk käsu andmine patrulliülema poolt.

Varustus autodele pakitud, kaitse- ja varustusvestid seljas, relvastus hoidlast välja võetud, sidevahendid kontrollitud, annab patrulliülem kogu osalevale meeskonnale vahetul enne väljumist käsu. Käsus seletatakse ära kogu patrulli puudutav tegevus ja olukord ning eesmärk, et kõik teaksid, mida tuleb teha. Kui kõik on valmis, istutakse masinale ja patrull võib alata. Alati on LAF-iga kokkulepitud aega ja koht, kus täidetakse kooskõlastusankeet ning jätkatakse patrulli koos. Kui kohaliku armee esindajad juhtuvad olema mitte väga head inglise keele oskajad, on tõlgist suur abi ja asjad sujuvad ladusamalt.

Patrull jätkub autodega kuni jalastumise kohani ja jätkatakse jalgsi ning autod saadetakse kohtumise kohta. LAF-i kohalolek annab kindlustunnet juurde, sest kohalikud aktsepteerivad ja usaldavad neid siiski mingil määral rohkem kui relvadega võõramaalasi. Usalduse suurendamiseks ja sõbralikumana väljanägemiseks ei kanna meie, erinevalt LAF-ist, varustust ega automaate. Kaasas on meil enesekaitseks vaid püstol. Ühispatrullide üheks eesmärgiks on just kohalikega ja kohalike ametivõimudega suhtlemine, olulisema info kogumine ning usaldusväärsuse tekitamine.

Külastame esimest kauplust. Ühekordne kivimaja, värvimata nagu enamus maju. Tegutsevast poest annab aimu vaid ukse kõrval umbes 2,5x2,5 m reklaamiga aken. Pindalalt nagu mõni keskmine tanklapood, tihedalt riiuleid ja kaupa täis laotud ruum. Paar limonaadi ja pakk päevalilleseemneid maksab umbes kolm tuhat Liibanoni naela, mis teeb umbes poolteist USA dollarit. Käibel mõlemad rahad ja mõned kauplejad aktsepteerivad isegi eurosid, kuid dollariga üks-ühele kursiga. On selline kirjutamata reegel, et kohalikke mitte pahandada ja head mainet hoida, tuleb igast külastatavast kauplusest midagi osta.

Patrull jätkub ja järgmiseks kohaks külastame kohalikku politseijaoskonda. Madal, betoonist sinakat värvi maja, akendel ja ustel trellid ning maja eesmisel küljel Liibanoni vapiga (punane-valge-punane ning keskel Liibanoni seeder) kleebised. Peale tõlgi koputust uksele see avatakse ning kutsutakse edasi. Suurem ruum, kus ühes nurgas kitsas kapp, faks ja kirjutuslaud ning teises nurgas voodi, mille kõrval väike puuküttega ahi ja paar tooli. Laual mängis teler, mis pööratud voodi poole. Kahes suunas ka uksed.

Ringkäiku seekord ei pakutud ja ei hakanud ka ise küsima. Meid võttis vastu üks jaoskonna ohvitser. Kätles kõiki ja palus lahkesti ahju juurde istuma. Kätlemine ja samas silma vaatamine näitab siin suurt austust. Tõlgi abiga vestlesime kohaliku politsei tööst ja rahuldasime uudishimu meie kohta. Selgus, et politsei suurem osa tööst on ehituslubade väljastamine, sest kuritegevus kui selline on madal. Vestluse ajal liitus meiega veel üks politseinik, kes pakkus kõigile teed. Poolteist tundi vestlust ja oli aeg edasi liikuda.

Enne autosid jäi teele veel üks kohvik-pood, mille ees juba eemalt hõikas naisterahvas inglise keeles tervitusi eestlastele ja kutsus poodi külastama. Tegemist Camilla Shop-iga. Kõikide eestlaste jaoks teada kohaga eelkõige külalislahkuse ja sõbralikkuse poolest. Eelmisele Eesti kontingendile tõi see poepidaja isegi enne kojusõitu koogi.

Mõne aja möödudes patrull jätkub ja järgmiseks läheme kohvikusse. Kahekordne maja, esimesel korrusel suur avatud garaažiuks, sees vasemal väike baarilett ja riiulid vesipiipudega, paremal väike laud ning kohalikud kaarte mängimas. Tagaosas maas vaip ja diivanitega ümbritsetud kohvilaud. Vesipiip on siin suur kultuuri osa ja kohvikutes on see tavaline nagu meil saiakesed. Meie tellisime kohvi ja LAF-i tegelased lisaks vesipiibu.

Kohaliku armee meestega suhtleme läbi tõlgi. Keelebarjääri tõttu meiega otse eriti ei suhelda, suurema koormuse saab enda peale tõlk. Paar nooremat LAF-i esindajat püüavad siiski ka meiega veidi ka otse suhelda. Lahkesti pakuti meilegi piipu, aga viisakalt keeldudes ei tehtud sellest suurt numbrit. Peale kohvi joomist ja lühikest suhtlust ja kiirete uute sõbrapiltide tegemist jätub patrull lõppasukohani ning üksused siirduvad tagasi omadesse väeosadesse.

Selline näeb välja umbes kuuetunnine patrull koos kohaliku armeega, kohalikega suheldes ja läbi linna kõndides. Enamasti käivad meie patrullid piiri ääres, kohtades, kus on varem olnud rahuleppe rikkumisi ja selleks tekkida võivates piirkondades. Alati peame valmis olema ootamatusteks ja tuleb jälgida, et mõlemad riigid peaks kinni lepetest, mis kunagi on sõlmitud. Jälgimine ja vaatlemine ongi meie põhiülesanne. Sekkuda meie otseselt ei tohi, teavitame vaid kohalikku armeed kui vaja kedagi kinni pidada või kontrollida.



Eesti jalaväelased liikusid Liibanoni ja Iisraeli eraldavale kontrolljoonele

Liibanonis UNIFIL rahuvalvemissioonil teenivad Eesti kaitseväelased alustasid teenistust Liibanoni ja Iisraeli eraldaval kontrolljoonel asuvas ÜRO baasis 6-50.

Kui seni viisid Eesti rahuvalvajad ümberkaudsetes asulates ja sinise joone lähedal läbi regulaarseid patrulle, siis järgnevad kaks kuud jälgitakse Liibanoni ja Iisraeli eraldavat sinist joont pidevalt. Jätkatakse ka motoriseeritud patrullide läbiviimist.

"Sinise joone vahetus läheduses asuvasse baasi 6-50 asumine toob meile järgnevaks kaheks kuuks kaasa eelkõige keskkonnavahetuse, aga ka suurema vastutuse, kuna põhibaasist eemal olles peame palju iseseisvamalt tegutsema ning vajadusel erinevatele olukordadele kiirelt reageerima," ütles Estpla-22 rühmaülem leitnant Virko Luide.

Liibanoni ja Iisraeli eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata sellele, et olukord sinisel joonel on üldiselt rahulik on läbi aastate osapoolte vahel esinenud siiski mitu intsidenti. ÜRO rahuvalveüksuste ülesanne on sellistel puhkudel hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Erinevate väiksemate positsioonide mehitamine on osa regulaarsest teenistusest. Eestlaste uut teenistuskohta ümbritsevad kaitsebarjäärid, olemas on vaatlus- ja kaitsepositsioonid, helikopteri maandumisplats, söökla ning sarnased olmetingimused nagu põhibaasis.

Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL ligi 40 Eesti kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab rühmasuurune üksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti jalaväerühm on osa Lõuna-Liibanonis paiknevast Iiri-Soome pataljonist.

Kokku panustab UNIFILi 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste jalaväeüksus Liibanonis. Aastatel 1996-1997 teenis UNIFIL missioonil Eesti esimese üksusena jalaväekompanii.