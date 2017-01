Sotsiaalmeedias on Esoteeriliste Sitakivide (ESK) lehekülg liigitatud meelelahutuse kategooriasse ning mõned inimesed on leidnud, et tegu on hea huumoriküljega, mis sobib kokku selliste tegijatega nagu Vello42 ning Sihtasutus Patriarhaadi ja Keskaja kaitseks.

Ometi viitavad mitmed postitused sellele, et mingil kujul oleks tegijatel nagu tõsi taga – ilmunud on fotosid, kus ESK-sid suure ja selge plakati juures laadal müüakse.

Ühes postituses nimetab autor sitakive "antiesoteeriliseks käsitööks". Mine siis võta kinni: kas tegu on eheda äri või puht internetis elava naljaga?

"Võib öelda, et see on tõsine nali, sest Sitakivid on olemas nii internetis kui pärismaailmas," märgib "startupi" looja, praegu Lätis elav Elvast päris Madis Must (24). "Graveeritud kive, ühel pool kiri "sitt" ja teisel pool selle kujutis, olen teinud paarsada. Pigem on asi tõsine. Kive saatev pärimus elab peamiselt Facebookis, aga levib ka kive laatadel või mujal müües."

Tasakaalustav reaktsioon esoteerikahuvile

"Kahe aasta eest jäin pikemalt mõtlema, mis võiks olla parim asi, mida kividesse graveerida," meenutab Must idee sündi. "Sisetunne oli kõige õigem sõna "sitt" puhul. Ja siis hakkasin kive koguma ja nendesse "sitta" graveerima, samal ajal mõeldes, et mida ma üleüldse teen. Lihtsalt "sitakive" toota on juba piisavalt absurdne, aga omadussõna "esoteeriline" iseloomustab kõige tabavamalt seda, mida nende kividega öelda tahan. Leidsin, et laienev esoteerikahuvi vajab tasakaalustavat reaktsiooni. Ma ei kuuluta kogu esoteerikat ega huvi selle vastu mõttetuks, kuid küll selle võimalikku ületähtsustamist. Sitakivid on iroonilised Eesti ja ülemaailmse esoteerikabuumi kohta, aga nad ei ela ainult sellele vastandumisest, vaid on eraldiseisvana ka toredad. Peamiselt teen nalja liigse esoteerilisuse ja poolvääriskividesse uskumise kohta."

Must toob fekaalisõna puhul välja, et tema arvates on vandesõnade kasutamisel on kergendav mõju. Kuna suur osa esoteerikast tegeleb aga tema sõnul ilusatest sõnadest ja mõtetest toe otsimisega, siis seega ESK ja esoteerika täiendavad teineteist.

ESK idee autor leiab, et esoteerikahuvilised peaksid – nagu kõik teisedki – oskama oma huvide üle naerda ning ei tohiks end sitakivide pärast kuidagi kehvasti tunda. Paljud esoteerilised tekstides levivad ideed ongi Musta sõnul naljakad. Samas märgib ta, et ka kasulikud.

"Ma ei suudaks kuidagi väita, et esoteeriline kirjandus täiesti halb on, sest esoteerikud arendavad endas positiivseid isikuomadusi, vähendavad negatiivset mõtlemist, võivad olla rõõmsad inimesed ja muud sarnast," märgib ta. "Sitakivilik lähenemine oleks aeg-ajalt lugeda esoteerilist kraami, proovida seda tõsiselt võtta, aga lõpuks panna raamat kõrvale ja mõelda, et "ah see oli lihtsalt mingi sitt". Sitakivi on selline hea toode, mis tuletab meelde, et pea pilvedes käia on küll tore, aga siis, kui nalja saab, on ikkagi parem."

Kivid töötlemisel päris s**a ei näe

Värvilisi ja siledaid "võluomadustega" kivikesi on Must noppinud Läti randadest. Kivikesi graveerib ta spetsiaalse elektrilise graveerijaga, ühe taiese valmimisele kulub 10-15 minutit. Aga see pole veel kõik. Pärast graveerimist peseb meister kivikese puhtaks ning "võimendab erinevatel meetoditel selle müstilisi omadusi".

"Mingeid jälkusi kividega korda ei saada, minu käes nad päris sitaga kokku ei puutu," kinnitab ESK-de vaimne isa. "Olen kivisid ristteele maha matnud, hiljem jälle välja kaevanud, katusele täiskuu ette laotanud, neid ravimtaimedega keetnud ning ühe šamaani trummi sisse peitnud."

Kuidas sissegraveeritud kujutist tõlgendada, sõltub vaatajast. Võib mõelda ka pilvekesest. (Erakogu)

"Äri läheb vaeselt"

Must on kive müünud laatadel ja interneti kaudu ning ka juhuslikel kohtumistel, kui inimesed on tema hobist kuulnud ja selle vastu huvi tundnud. Laadal küsib mees kivi eest kaks eurot ja internetis kolm. Et ise töötab Madis Must Riias filmimuuseumis Eesti filmi eksperdina ja elab seetõttu Lätis, on tal Tartus oma ESK-de "diiler" Sass. Tänaseks on Esoteerilised Sitakivid teeninud autorile üle 200 euro.

"Viimati olin oma leti, sildi, kivide ja nõuannetega Tartu jõululaadal," meenutab mees. "Enne jõule läks müük päris hästi, üks lätlane ostis kümme kivi. See on tore tunne, kui inimestele meeldib. Annaks igaühele, kellele mõte meeldib, kasvõi tasuta ühe kivi. Ma olengi neid nii odavalt müünud, et peaaegu tasuta. Pole veel Sitakive rahalises mõttes ära kasutama hakanud, selles mõttes läheb äri vaeselt."

ESK ja Eesti bränd

Madis Must müüs oma esimesed ESK-d kaks päeva enne seda, kui Epp Petrone avas Tartus kivipoe. Ning ESK kontseptsioon sündis ammu enne seda, kui 200 000 euro eest valmis Eesti uus bränd ühes paljukirutud rändrahnu kujutisega. Rohelise rändrahnupildi puhul on kriitikud ühe levinuma paralleelina samuti tõmmanud seoseid fekaalidega. Musta jaoks oli rändrahnu valimine Eesti brändi osaks positiivne üllatus.

"Rändrahn on suht' soliidne eestilik asi," leiab kivide brändimise Eesti teerajaja. "EAS ei loonud ju praegu uut Eesti sümbolit rändrahnu, vaid pigem juhistekogumi, kuidas teha kenasid voldikuid, esitlusi ja muud sarnast. Font on kena, võib mõelda, kas see oleks kividele graveerituna parem kui mu praegune stiil."

Must kasutab juhust, et tervitada kahte brändimeeskonda kuulunud inimest, kes ESK Facebooki lehte laigivad. Ta fantaseerib ka selle üle, kuidas võiks ESK olla osake uuest Eesti brändist.

"Välismaalasele oleks selline meene midagi üllatavat," leiab Must. "Sellise toote propageerimine oleks natuke radikaalne samm, aga mitte liialt. Sitakividega saaks siduda nii meie mütoloogiat kui teha nalja ülemaailmse esoteerikahuvi üle. Mulle tundub, et ma ei solvaks sellega kedagi. Sõna "sitt" on suhteliselt igapäevane ja pigem tõstab tuju kui tekitab vastikust. Sarnasus inglise keelega tuleks kasuks, kuigi muidu on sõna soome-ugri juurtega."

Madis Must kavatseb uue Eesti brändi valguses oma ESK-de tootmist ja arendamist jätkata.