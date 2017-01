"Mäe sees elas kääbik väike, kaevas koopaid, kaevas käike ..." See Vennaskonna laulu fraas kehtib venelase Juri kohta, kes elab sõna otseses mõttes maa all.

AJ+ YouTube kanalilt saab vaadata videot Jurist, kes elab koos jänes Petruškaga kääbikukoopas.

Juri koobas asub sajakonna kilomeetri kaugusel Moskvast. Juri sündis, kasvas, õppis, elas ja töötas Venemaa pealinnas, kuid ühel hetkel sai tal sellest kõigest kõrini. Viis aastat tagasi ütles mees hüvasti oma advokaadielule suurlinnas ning tere oma augule maa sees.

Tema uru seinad on tehtud puidust, savist ja õlgedest. Lae hoiavad kuivana soojustusmaterjal ja veekindel kangas. Koopa olulisim osa on raamaturiiul, mille sisu on internetis raamatuvahetuse saidil üleval. Katusel on päikesepaneelid, mis toidavad akusid, nood aga omakorda vajadusel elektrilampi ja arvutit. Uru keskmeks on Vene kombe kohaselt korralik ahi.

"Kui sul on tavaline linnaelu, siis sa töötad ja mõtled pidevalt homsele. Sa ei saa lubada vigade tegemist, sest neid ei saa parandada. Aga kõik need asjad siin mõtet ei oma," räägib Juri, miks ta tahab elada kääbikuelu.