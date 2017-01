ÕL Mehele ei paku sageli lugemiseks tarkade meeste tarku tsitaate (kui välja arvata näiteks SEE lugu). Aga sotsiaalmeedias Sarcasm Society lehel ilmunud naisteteemaline tsitaat William Goldingult on lihtsalt kuldne ning oleks patt seda mitte vahendada.

William Golding (1911-1993) oli Briti romaani- ja näitekirjanik ning luuletaja. Kohmakavõitu eesti keelde pandult kõlaks tema sõnum järgnevalt:

"Minu meelest on naised rumalad, kui nad kujutavad ette, et on meestega võrdsed. Nad on märgatavalt paremad ja on seda alati olnud. Mida iganes sa naisele ei annaks, muudab ta selle paremaks. Kui sa annad talle spermat, annab tema sulle lapse. Kui sina annad talle maja, annab tema sulle kodu. Kui annad talle toiduaineid, annab tema sulle lõunasöögi. Kui kingid talle naeratuse, kingib tema sulle oma südame. Ta mitmekordistab ja suurendab kõike, mida talle on antud. Niisiis, kui sa ajad talle p**ka, siis ole valmis võtma vastu terve tonn s***a!"