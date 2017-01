Hanso sõnul on see valdkond, kus edu valem on teaduse, riigi ning ettevõtete omavaheline koostöö. "lma ekspordita nii väikeses riigis nagu Eesti kaitsetööstusettevõtted end ära ei elata, seega on võtmesõna eksport," ütles Hanso.

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on kaitsetööstus kiiresti arenev valdkond, mis vajab tugevat riigi- ja avalikkusepoolset tähelepanu. "Meil on juba olemas silmapaistvalt edukad ning maailmatasemel kompetentsi omavad ettevõtted, mis peavad end murdma suurtele turgudele nii Euroopas, Ameerikas kui ka Aasias ja Lähis-Idas,“ ütles Hanso.

Komisjonile selgitati, et kaitsetööstuse siseturg on väga väike, seetõttu on kvaliteetse ja efektiivse tootearenduse kõrval väga oluline eksport. Selle kõrval on fookuses ka investeeringute toomine Eestisse. Tulevikuambitsiooniks on saavutada olukord, kus Eestis resideeruvad kaitsetööstuse ettevõtted looksid uut väärtust näiteks küberkaitse valdkonnas. Eksporibarjääride vähendamiseks vajab Eesti kaitsetööstus riigi poliitilist tuge.

Komisjoni liikmed tundsid huvi kaitsetööstuse ettevõtete tegevuse vastu. Komisjonile tutvustati Eesti kaitsetööstuse unikaalsete toodete tootjaid. Firmad ELI ja Treod on müünud mehitamata lennuvahendid enam kui 30 riiki. Kogu Eesti idapiir on kaetud firma Defendec toodetud piirivalvesüsteemidega. Mobiilne moodulhaigla, mida toodavad koostöös ettevõtted Maru ja Semetron, erineb oma konkurentidest selle poolest, et haigla on kokku pandav 60 minutiga.