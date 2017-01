Klaus Voormann, tõenäoliselt üks kuulsamaid sakslasi maailmas, on pühendanud oma elu kahele kaunile kunstile: muusikale ja graafilisele disainile. Kaks muusat, kaks armastust, mis on põimunud Voormanni elu kontrapunktiks, luues ilu, harmooniat, sõprust. Miks just basskitarr, The Beatles, Porsche ...? Kõik kolm on lisanud oma tooni Klaus Voormanni teekonnal.

Kuidas tutvus Voormann biitlitega, kujundas nende murrangulise albumi kaane, alustas basskitarri mängimist, pälvis kaks Grammyt, kuidas Ringo Starr tõi talle esimese Porsche 911 ja miks peab ta seda tänaseni parimaks, loe Acceleristast.