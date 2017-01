Men's Healthi stiilimeeskond pani kirja viis möödapanekut seoses meeste alukatega – mida tehakse hoolimata sellest, et aluspesu hankimine ja kandmine pole mingi raketiteadus. Vaata, kuidas teha nii, et su bokserid või trussikud püsiksid aastaid kena ja mugavana.

2. Sa kuivatad neid valesti

Pesukuivati kuumus võtab elastselt kangalt painduvuse ning muudab su aluspüksid lõdvaks ja kotjaks. Kuivata kõrge kuumuse asemel madalamaga – või õhu käes.

3. Ostad valet värvi aluspesu

Kõigil valgetel riietel paistavad plekid hästi silma, aluspesul sealhulgas. Panusta pigem tumedamatele värvidele nagu tumesinine, hall ja must. Neil läheb närtsimiseks kauem aega ja sa ei pea neid nii tihti välja vahetama.

4. Ostad kitsaid valgeid trussikuid

Need on iganenud. Kui sulle meeldib selle lõike mugavus, siis proovi pigem puuvillaseid bokser-ümbrikuid. Need on sama õdusad, aga palju kenamad.

5. Ostad valest riidest aluspesu

Enne uue kuuspaki pesu ostmist uuri sildilt materjali kohta. Tavalisest puuvillast aluspesu on kerge ja hingav – hea igapäevaseks kandmiseks.

Mikrofiibrist pesu surub niiskust endast eemale, selliseid trussikuid on hea kanda kuumal suvepäeval, jõusaalis või lihtsalt siis, kui oled ohtralt higistavat sorti.