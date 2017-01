Krõbe ja lumine talv on viimaks käes ning lasteriiete kauplusi külastab üha enam lapsevanemaid. Igaüks soovib oma lapsele valida parimad talveriided ja -jalatsid.

Talvesaabaste valimisel tuleb olla väga hoolas. Lastele meeldivad vahvad ja värvilised saapad, millel on kujutatud multika- või filmitegelased, ent lapsevanem soovib peaasjalikult, et lapse varbad ka külma ilmaga soojad püsiksid. Tuleb saavutada kompromiss.

Kuidas kompromissi leida?

Lastega on üldjuhul üsna keeruline poes käia. Väga raske on neid veenda vähemalt ühte kvaliteetset ja sooja jalatisit proovima. Siiski soovitakse see missioon täide viia, sest kõige olulisem on ju lapse tervis. Lapsega tuleb saavutada kompromiss. Otsi näiteks soojad ja kvaliteetsed jalanõud ning luba lapsel valida temale sobilik värvitoon. Üha enam toodetakse mudeleid, mille värvivalik on väga lai, mistõttu on lapsega kompromissile jõudmine täiesti saavutatav.

Mitu paari saapaid lapsele soetada?

Millistele kriteeriumitele peaksid lapse talvesaapad vastama ning mitu paari neid lapsele soetada? Kuigi lastejalatsid ei ole väga odav kaup, siis soovitatakse üheks hooajaks soetada vähemalt kaks paari saapaid. Jalatsid võiksid kindlasti olla veekindlast materjalist ning olla mõnusalt soojad. Saapad peaksid olema niivõrd sooja voodriga, et ka krõbedamate miinuskraadidega pikemalt õues olles jäävad varbad soojaks. Nii võid kindel olla, et lapse jalad jäävad kuivaks ja soojaks ning et külmetushaigused käivad lapsest suure kaarega mööda.

Kui aga lapse jalad saavad siiski märjaks ning hommikul kooli või lasteaeda minnes avastate, et saapad pole ikka veel ära kuivanud, on hea, kui on varnast võtta teine paar kuivi talvesaapaid. Mõlemad saapad võiksid olla soojad ning vettpidavad. Lisaks kindlustab kahe paari omamine mõlemale saapapaarile pikema eluea.