Sageli vaieldakse, mis on parem, kas korras kontorilaud või loominguline segadus? Üks, mis kindel – töötaja tootlikkus kasvab mugava ja talle sobiva töökohaga muljetavaldavalt. Kuidas aga valida see kõige sobivam kontorimööbel?

Töölaua kvaliteet mõjutab suuresti meie igapäevast töö tegemist. Paljud soovivad naabrist või töökaaslasest vingemat ja hinnalisemat töölauda, ent teistele piisab ka vähesest. Siiski on uue laua valimisel oluline tähelepanu pöörata ka selle kvaliteedile, kuna hea kvaliteet tagab laua pikema eluea ning hästi valmistatud töölaua taga tunneme end ka tunduvalt mugavamalt.

Kontorilauda valides tuleb silmas pidada mitmeid olulisi kriteeriume, mille järgimisel on uue laua soetamine tunduvalt hõlpsam. Järgnevalt räägimegi töölaua vajalikest omadustest, millele kindlasti tähelepanu tuleks pöörata.

1. suurus

Mööblit liigitatakse suuruse järgi. Kui sinu praegune töölaud vastab igati ootustele, soetad suure tõenäosusega uue laua, millel oleksid sarnased mõõtmed ja omadused. Kuid kas töölaua taga töötades on sinu istumisasend õige? Käed peavad lauale toetuma 90kraadise nurga all ning selliselt, et õlad ei oleks tõstetud. Tõstetud õlad on märk sellest, et laud on sinu jaoks liialt kõrge. Jalad peavad kindlalt maha toetuma ning reite ja laua vahele peab jääma 100-150 mm vaba ruumi. Uut lauda valima minnes võiksid eelnevalt katsetada, kas laua mõõtmed vastavad eelpool mainitud kriteeriumitele

2. sahtlitega töölaud

Paljude jaoks on oluline sahtlite olemasolu, kus on mugav dokumente ja kontoritarbeid hoida. Sahtlitega töölaudu on igas valikus – on kompaktseid laudu, millel on vaid paar sahtlit, ent on ka massiivsemaid mudeleid, kuhu on võimalik kõik vajalik sisse paigutada. Siiski tasub jälgida sahtlite suurust, sest teinekord mahutab kolme suurema sahtliga töölaud tunduvalt enam kui näiteks nelja sahtliga töölaud.

3. välimus

Värv ja laua üldine välimus on väga subjektiivsed. Siiski ei tasuks ka neid omadusi päris kahe silma vahele jätta, kuna mööbel on väga oluline osa büroo interjöörist. Ning kui kontorit külastab suurel hulgal kliente, võiks kontor välja näha ühtne ning kena. Seetõttu võiks töötajatele soetada võimalikult sarnase välimusega töölauad.