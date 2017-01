Kodumasinad muudavad ühelt poolt meie elu tunduvalt lihtsamaks ning teiselt poolt on need suisa hädavajalikud abimehed kodusteks toimetusteks. Puhtad riided, maitsev toit ning korras kodu – kõik need on võimalikud tänu kodustele seadmetele.

Kui mõne kodumasinaga midagi juhtub, tegutseme kiirelt, et leida endile aega kaotamata uus abimees. Ning sel hetkel põrkume küsimusega, kas valida endale kasutatud aparaat, soetada see kauplusest või hoopis e-poest? Milline võiks olla parim valik?

Kaubanduskeskused

Kaubanduskeskust külastades avaneb meie ees lai tootevalik. Meil on võimalik valida erinevate tootjate, hinnaklassi ning funktsioonide vahel ning lisaks nõu küsida kauplustes töötavate teenindajate käest. Kas valida endale tipptasemel seade, funktsionaalne või hoopis nägus ja stiilne kodumasin? Võib-olla on kõige olulisem hoopis soodne hind? Esmalt peaksidki kindlaks tegema, kui suure summa oled nõus masina peale kulutama. Lisaks tasub kaaluda, kas vajad tõepoolest just seda kõige kaasaegsemat ja luksuslikumat toodet.

Kasutatud kodutehnika

Teine võimalus on valida uus seade kasutatud toodete kauplusest. See on üks kindlamaid mooduseid teha soodne ost. Kasutatud seadme puhul ei ole aga kunagi kindel, kui kaua on masinat eelnevalt kasutatud, mistõttu ei garanteeri keegi masina pikka eluiga. Samas on paljudel inimestel kindel arvamus, et vana aja masinad on vastupidavamad kui uued ja kaasaegsed seadmed. Seetõttu on igaühe enda valik, kas soetada soodne ent kasutatud toode või hoopis hinnaline, ent tänapäevane mudel. Second-hand-kauplused on kahtlemata külastamist väärt, kuna nendest leiab kindlasti nooruspõlveaegseid aparaate ning palju muud põnevat.

E-poed

E-poodidest kauba soetamine on eelpool mainitud võimalustest lihtsam ja kiirem. Sel moel hoiad kokku nii aega kui raha. Väga suure tõenäosusega leiad e-poest tunduvalt soodsamad hinnad, ent ka tunduvalt laiema tootevaliku. Ka e-poodides on konsultandid, kelle käest interneti vahendusel vajadusel nõu ja abi küsida. Lisaks on e-poodide puhul väga mugav lahendus transpordi pakkumine – tooted tuuakse sulle soovi korral koju kätte.

Kodumasinad on asendamatud tööriistad igas majapidamises, mistõttu tasub endale valida mugavad seadmed, mis teeniksid meid hästi ning pikka aega. Mainitud võimalustest on kõigil omad eelised, mistõttu leiab igaüks kindlasti just temale kõige sobilikuma mooduse.