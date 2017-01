Kui poleks autode pardakaameraid, siis jääks nii mõnegi liiklusõnnetuse asjaolud segaseks. Rääkimata sellest, et saadetel "Kõige naljakamad koduvideod" ja "Võimalik vaid Venemaal" oleks märksa vähem näidata. Ning Eestiski on pardakaamerate paigaldamine üha tõusev trend.

Lihtsaim variant pardakaamera paigaldamiseks on pöörduda autoelektriku poole. Aga mees, kel tööriistad natuke käes püsivad, suudab sellise ka ise paika panna – vähemalt alljärgneva põhjaliku õpetusvideo abil.

Autoks on 2006. aasta Infiniti sedaan, aga video autor usub, et õpetusvideo peaks sobima suurema osa autode puhul.

Kaamera ühendatakse lisakaitsmepesa abil kaitsmeplokki ja nii, et see aktiveerub süüte sissekeeramisel. Mass võetakse roolisamba alt. Juhtmed peidetakse piilarite polstrite alla. Autor hoiatab, et kui autol on külgmised turvapadjad, siis võivad need asuda just piilarites ja sestap peab paigaldamisel väga ettevaatlik olema. Lisaks: kui kaamera töötab 5 voldi pealt, siis on selle ühendamiseks auto 12V süsteemiga kindlasti vaja pingealaldit.