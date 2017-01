Ajakirjale Autoexpress antud intervjuus tõdes BMW M-divisjoni juht Frank Van Meel, et elektriajamitele üleminek on paratamatus ning tulevikus on nii M3, M4 kui M5 saadaval ka särtsuvariandis. Küsimus on, millal see juhtub? Van Meel ei kiirusta tähtaegade väljaütlemisega, sest enne tuleb autode arhitektuur põhjalikult üle vaadata.

Detroiti autonäitusel Ameerika Ühendriikides on tänavu peatähelepanu pälvinud hübriid-ja elektriajamiga uudismudelid ning sportautod, millelt oodatakse ühtaegu nii suurepärast sooritusvõimet ringrajal kui ka tänavasõiduvõimekust ning mõistlikke ülalpidamiskulusid. Ihalus eriliste autode järele kasvab kogu maailmas sedamööda, kuidas tõuseb elatustase.

Üks põnevamaid uustulnukaid on kahtlemata Kia uus sportsedaan Stinger, mis teiste seas tuleb püüdma poolehoidjaid "Bemmi emmide" fännide seast. BMW on oma fänniblogis Kia püüdlusi juba ka tunnustanud, tunnistades samas, et tulevik on ka sportautode segmendis hübriidajamite ja elektrimootorite päralt. V12, V8 ja V6 on määratud kolikambrisse kuniks neile ei suudeta külge pookida midagi, mis näeks välja nagu keskkonnasääst.

