Väike lihtne pudel, pruulikoja tunnussilt on seekord saanud ületrüki: "Puidul / on wood" Vähene pruunakas-kollane vahukiht pole kuigi püsiv. Õlle värvus - kirkalt ja raskelt tumepunane. Aroomis on tuhmi puidust mõrkjust, õrna suitsu, tumedaid rosinaid ja piimašokolaadi.

Esmamekk on raskepoolse kehaga (oleks oodanud midagi rängemalt rasket!) ja mõrkjas-magusakas. Keskmaitse sulab suus üleküpsenud ja veidi vinnutaud musta ploomina, see mõjub täidlaselt ja pisut veiniselt, kohvikaramelli ja ploomimarmelaadi taoliselt.

Lõppmaitses tuleb taas esile see tuhm puidune ... või pigem heinane mõrkjus ... justkui viskaks veidi vaniljet ka sekka, aga see on pigem vist ajutemp. Lagrits ja Tiina komm, voh mis see on! Tihke hapukas marmelaadine südamik ja piimašokolaadine ümbris. Järelmekk on veidi vahane, nagu oleks ploominaha keele peale pannud, mõrkjas ja hapukas. Pehme ja leebe šokolaadine paitus saab endale juba tuntavalt alkoholise soojusega järelõhetuse.