Peugeot uus, kuni 7-kohaline linnamaastur 5008 käis end korraks Eestis näitamas. Moodsa ja ruumika auto hinnad algavad 20 700 eurost. Ametlikult jõuab 5008 müügile tänavu märtsis, eeltellimusi võetakse vastu juba praegu. Olgugi lugejatele antud siinkohal lühiülevaade nähtust.

Peugeot 5008′, siiani mahtuniversaalide seas küllalt populaarne sõiduk, on tootja uues nägemuses ümber sündinud 7-kohaliseks, vaikimisi esiveoliseks ruumikaks linnamaasturiks.

Kel on olnud võimalus lähemalt katsuda või lausa proovisõitu teha uue 3008ga, siis sellele tunduvad 5008 disainikeel, sõitjateruumi ülesehitus, infolust ja tehnilised lahendused tuttavad. "Seda imet on meile juba näidatud," tahaks siinkohal öelda.

Kuivõrd on salongis kaasaegset avarust, kas see võiks olla sama sõidetav kui tema eelkäijad, missugune on mootorite ökonoomsus ja miks on seitse hea? Loe Acceleristast.