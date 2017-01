Televiisor on üks populaarsemaid vaba aja veetmise vahendeid. Ootame põnevusega oma lemmikseriaali uusi osasid ning sätime end mõnusalt televiisori ette mõne uue filmi teleesilinastust vaatama. Milline teler aga endale koju valida? Järgnevalt mõned põnevad nõuanded, mis aitavad sul seda rasket otsust langetada. Üheks kõige olulisemaks kriteeriumiks on ekraani suurus. Väikeste ja suurte ekraanidega telereid on tohutult laias valikus. Aja jooksul on teleri ekraanid üha kasvanud, samas on need muutunud ka tunduvalt õhemateks. Erinevus vana- ja nüüdisaja telerite vahel on ilmne. Suurelt ekraanilt filmide vaatamine on tunduvalt nauditavam kui pisikesest telerist. Siiski tasub teleri mõõtmeid valides arvestada ka ruumi suurusega, kuhu teler on plaanis paigutada. Teler tuleks paigutada õigele kõrgusele ning teleri paigutamisel tuleb arvestada ka teatud mõõtmetega. Kui teleri suuruseks on 50 tolli, siis on soovitatav seda vaadata vähemalt 1,9 meetri kauguselt, kuigi veelgi mugavam oleks istuda suisa 3,8 meetri kaugusel. Siiski ei ole liialt kaugelt teleri vaatamine samuti mugav.

Teleriekraane on erinevat tüüpi. Paljud eelistavad oma valikus LED-tehnoloogiat, mis on hinnatud oma hinna ja pildi kvaliteedi suhte poolest. Kui soovid soetada soodsama hinnaga LED-telerit, siis tuleks arvestada, et vanemate ja väiksemate telerite puhul ei pruugi kiiresti muutuvate piltide kuvamine olla niivõrd sujuv. Ent tehnoloogia on pidevas arengus ning sel moel kasvab ka telerite pildikvaliteet. Moodsad LED-telerid on juba tõeliselt suurepärase teravuse ja pildikvaliteediga.

OLED-telereid eristab LED-teleritest vaid üks täheerinevus. Siiski on OLED-telerid hinnatud just oma eriti õhukese kuju ning optimaalse energiakasutuse tõttu. Lisaks on OLED-teleri pilt suisa suurepärane. Ainus miinus antud tüüpi telerite puhul on nende hetkel veel üsna krõbe hind. OLED-telerid on LED-teleritega võrreldes äärmiselt luksuslik valik.