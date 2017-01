Algajad fotograafiafännid arvavad sageli, et selleks, et jäädvustada muljetavaldavaid pilte, on piisav, kui soetada endale kvaliteetne fotoaparaat. Kahjuks mõistavad uustulnukad väga kiiresti, et kõrge kvaliteediga fotode jaoks on vaja palju enamat.

Kuidas aga teada, milliseid seadmeid vaja läheb? Kaup24.ee ekspertide sõnul tuleb esmalt uurida ja süveneda, millist fotovarustust vajab algaja ja millist juba edasijõudnud fotograaf.

Kotid ja ümbrised

Kui sa oled fotograafias alles algaja ning omad ainult kaamerat ja objektiivi, siis ei tundu spetsiaalne fototarvete kott väga kasuliku investeeringuna. Siiski on tõde hoopis vastupidine – selleks, et oma hinnalist aparaati niiskuse ja tolmu eest kaitsta, on vajalik oma seadmeid fotokotis hoiustada. Kui plaanid oma seadmete kogu ka laiendada ning uusi objektiive, filtreid ja teisi olulisi komponente soetada, võiksid kaaluda muretseda veidi mahukam fototarvete kott.

Objektiivid ja filtrid

Õige objektiivi valimine on üsna keeruline protsess – pead olema teadlik oma vajadustest ning arvestama ka kaameraga ning sellega, millist tulemust sa objektiiviga saavutada soovid. Kui oled oma vajadustes teadlik, on võimalik valida ka kõige sobilikum objektiiv ning filtrid, mis aitavad luua äärmiselt muljetavaldavaid ja kvaliteetseid pilte.

Kaamera jalg

Kaamera tarkvara on mõeldamatu statiivi omamata. See takistab kaamera värisemist ning aitab püüda kauneid nurki. Fototarvete kauplustest leiad suurel hulgal erinevaid statiive ning kui oled fotograafiaga tegelemisest tõsiselt huvitatud, on soovituslik investeerida ka kvaliteetsesse statiivi. Mis on kõige olulisem omadus, millele tähelepanu pöörata? Ilma kahtluseta on selleks reguleeritavus, ideaalis võiks statiivi saada sättida väga kõrgele, silmade kõrgusele ning ka väga madalale.

Välklamp

Välklamp on kasulik ja soovituslik igale fotograafile, kes soovib saavutada ideaalset valgust ja värvi. Algajale fotograafile on soovituslik soetada välk ja kaamera, mis on ühes seadmes koos. Kui oled juba edasijõudnud fotograaf, tuleks kindlasti soetada eraldi välklamp, mis käivitub automaatselt vastavalt valgusvihkudele.

Seadmed ja puhastusvahendid

Kuigi fotoseadmete elu ei ole igavene, on võimalik seda pikendada nende korrapärase hoolitsemise ja puhastamisega. Kuidas seda õigesti teha? Kaup24.ee spetsialistide sõnul ei ole selleks erilisi teadmisi vaja. Piisav on soetada endale spetsiaalne kangas ja puhastusvahend. Oluline on meeles pidada, et vahendit ei tohiks pritsida otse seadmetele – pihusta vahend lapile ja puhasta seejärel õrnalt ent hoolikalt seadmeid. Tähelepanu tuleks pöörata ka puhastusvahendite kvaliteedile, need ei tohi olla liiga karmid, kuna sel moel võid oma seadmeid kriimustada. Eriti hoolikalt pead ümber käima läätsede ja filtritega.