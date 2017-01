Sa said ametikõrgendust, aga temake tahab Kardashianidest rääkida. Kui sina oled elevil oma elueesmärkide üle, aga tema suunab jutu oma huvidele, siis on see märk, et ta ei hooli sinust.

Vastandid tõmbuvad, aga mitte selles, mis puutub väärtushinnangutesse ja maailmavaatesse. Kui teil on erinev lähenemine usku, siis võivad erineda ka teie lähenemised raha kasutamisse ja kulutuste tegemisse.

3. Tal on liiga kiire.

Tööl võib olla kiireid aegu, aga perekonnaasjad vajavad tähelepanu ning kui daam on pidevalt ja püsivalt tööl, siis on aeg laiali minna. Kui naine on mehest huvitatud, siis leiab ta tema jaoks ka aega. Kui alati on mingi teine inimene, sündmus, kohustus, mis naise aja ära võtab, siis on see selge märk, et sa pole tema prioriteetide nimekirjas kuigi kõrgel.

4. Ta mainib pidevalt oma eksmeest.

See võib tähendada, et ta pole eksist veel lahti lasknud ja sina oled mõeldud asendusmeheks, võimaluseks leevendada lahkuminekuvalu.

5. Kontakti loomine on ühepoolne.

Kommunikatsioon on kahesuunaline tänav. Naised tahavad, et mees teeks esimese sammu, aga hiljem peaks selles olema rohkem tasakaalu – kui teil ikka on tõsisem kahepoolne sümpaatia.

6. Suhe on kuum ja külm.

Ta on kena ja siis korraga mitte nii kena – ning see on alati sinu süü. Mõned naised usuvad, et meest tuleb enne tema hindama hakkamist mõnd aega piinata. Noh, et kui mees sellele vastu peab, siis tõestab see, et ta on õige mees. Ära lase end sel moel mänguasjana kasutada.

7. Ta on suhte algusest alates muutunud.

Ühel kummalisel hetkel saad aru, et su "hokit armastav" daam ei tea tegelikult, misasi on litter. Suhet alustades püütakse alati jätta endast parim mulje. Aga kui naine on sinu võrgutamise nimel teeselnud, siis ei pruugi ta seda ka hiljem jätta. Tõde – ja naise etegelik olemus – tuleb alati välja.

8. Sa ei ole koos temaga oma parim mina.

Kui ta kombed panevad sind ahastama, ta osutab su vigadele või rikub su tuju, siis ei aita ta sul kasvada. Kui pead pidevalt sõdima, tunned end ärritatult, tühjaksimetult ja pidevas kaitseasendis ning nagu sa poleks iial piisavalt hea – siis pole see naine sinu jaoks. Suhte tuum on olla õnnelik.

9. Hädas printsess vajab päästjat.

Supermani tunne võib olla tore, aga pole sinu töö päästa teda tema enda tekitatud hädadest. Kui kohtad naist, kes käitub abitu ja sõltuvana, on haavatav või vaimselt häiritud, siis vajab ta tuge ja teraapiat. Sa võid küll tahta olla tema kangelane, aga selline suhe ei ole partnerlus ja väsib kiiresti.

10. Ta on truudusetu.

Game over. Aeg edasi liikuda ASAP.

11. Ta ei paku sulle tuge.

Partner peaks aitama sul kindalt seista – ta ei tohiks sind maha rebida. Kui ta teeb sinu üle pidevalt nalja või on hoolimatu su tunnete osas, siis pole sul tema lugupidamist.

12. Ta ei taha koos su sõpradega aega veeta.

Enamiku paaride puhul haldab naine suhtlemiskalendrit – ja tõenäoliselt sulle see sobib. Aga see ei tähenda, et sa peaksid loobuma oma sõpradest tema omade nimel ja vastupidi. Ta ei pruugi su sõpru armastada, aga kui ta keeldub nendega aega veetmast või ei lase sul seda teha, siis oled sina see, kes kannatab.

13. Ta ei usalda sind.

Natuke armukadedust on mõistlik – aga see ei tähenda, et see oleks tore. Kui sa pole talle armukadetsemiseks põhjust andnud, on see halb märk. Kui sa oled praegu suhteliselt ideaalne meessõber ja ta juba sinu telefonis nuhib, siis ei lähe see aja jooksul paremaks, vaid halvemaks.

14. Tal pole sõbrannasid.

Tal on tonnide kaupa meessoost sõpru, aga mitte sõbrannasid, sest ta lihtsalt "ei saa tüdrukutega läbi" või "tüdrukud peavad teda ohuks". Oot-oot. Miks ei saa ta läbi terve sooga? Normaalne inimene peaks suutma lävida mõlema sooga. Ka on võime olla sõber selle indikaatoriks, milline on tema võime olla partner.

15. Ta on kullaotsija.

See ei tähenda tingimata, et ta on sinuga raha pärast või tahab sind ära kasutada. Kui sa tunned, et pead sõdima rääkimata jäänud asjadega või nähtamatu agendaga, siis ei pruugi ta olla sinust huvitatud. Suhe on partnerlus ja siin ei peaks keegi punkte lugema.

16. Ta pole kena inimene.

Ta on kena sinuga, aga mitte kuigi sõbralik teistega – tema sõbrad, sinu sõbrad, teenindajad. Ühel päeval kohtleb ta sind samamoodi. See on ainult aja küsimus, millal.

17. Ta tahab abielluda, aga sina mitte (või vastupidi).

Selles pole midagi valesti, kui keegi tahab abielluda (või mitte). Või saada lapsi (või mitte). Aga kui sa tead, mida tahad, siis peaksid sa töötama selle nimel, et leida keegi, kes tahab samu asju – mitte püüdma muuta inimest, kellega koos oled. Kui tema näeb lähitulevikus pulmamarssi mängimas, aga sina mitte, siis lõpetage teineteise asja raiskamine.

18. Tal on kinnisidee olla sinuga "ideaalne paar".

Õnnemomentide ja suhte aastapäevade jagamine Facebookis on tavapärane asi ja võib ka näidata head suhet. Aga kui naisele on sinuga päriselus suhtlemisest tähtsam see, kuidas ta Instagramis välja näeb, siis on see probleem.

19. Ta ei vabanda ega võta vastutust

Sa võid vabandada ilma süüd tunnistamata, aga ei ole iialgi kuulnud teda vabandust poetamas. See on õrn hoiatusmärk, aga siiski hoiatav märk. Suhted põhinevad mõlemapoolsel vasutusel ja see pole kuskil mujal olulisem, kui konflikti puhul. Kui naine ei suuda tunnistada, et tal pole alati õigus, siis ei ole ta tõenäoliselt suhte jaoks piisavalt küps.

20. Sa kõnnid kikivarvul.