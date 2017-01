Talve saabumisega läks sel aastal tavalisest enam aega, ent jaanuar algas juba täitsa lumiselt, mistõttu tuli talvesaapad kappidest siiski välja otsida. Ja nagu öeldakse – ei ole halba ilma, on vaid vale riietus. Nii ka nüüd.

Osad talvepäevad on väga lörtsised ja märjad, mistõttu tuleb endale muretseda jalatsid, mis ka kõige vesistematel ning teisalt ka krõbedamatel talvepäevadel jalad kuivaks ja soojaks jätaksid. Talvesaapaid on igas hinnas, vahemik kõigub kümnest kuni mõnesaja euroni. On ka ilmne, et mida soodsamad on saapad, seda kehvema kvaliteediga need on. Üldiselt saab väga odavaid saapaid kanda vaid heal juhul ühe hooaja, mistõttu võiks siiski kaaluda veidi hinnalisemate saabaste soetamist.

Kuidas aga valida kõige sobilikumad saapad? Järgnevalt toome sinuni mõned nutikad nipid.

Veekindlad saapad. Eesti talved on tihti nii külmad kui ka vesised. Seetõttu peaksid talvesaapad kahtlemata ka veekindlad olema.

Seemisnahast saapad? Ära kiirusta endile seemisnahast saapaid soetama, sest seemisnahk on sobilik vaid kuiva ja külma ilmaga. Kohe, kui temperatuur tõuseb esimeste plusskraadideni, vajame kohe veekindlaid saapaid.

Saapa kõrgus. On väga oluline valida õige kõrgusega saapad. Kui elad maapiirkonnas, peaksid talvesaapad olema üsna kõrge säärega. Eriti, kui pead tihti läbi lume sumpama. Linnas on olukord veidi teine, kuna tänavad on enamasti puhastatud, mistõttu võid linnas kõndimiseks valida madalama säärega jalatsid.

Paelad või lukk? Talvisel ajal on saapapaelad üsna ebapraktilised, kuna need saavad märjaks ning külmuvad. Sellisel juhul on lukk väga kasulik, kuid ainult juhul, kui tegu on kvaliteetsete saabastega. Kõige mugavamad on ilma kinnituseta jalanõud, mis on ka piisavalt kõrge saapasäärega. Nii on saabaste jalga panemine mugav ja lihtne ning võid kindel olla, et jalad jäävad ka paksust lumest läbi sumbates kuivaks.

Saapa suurus. Talvesaapad võiksid olla vähemalt üks number suuremad. Miks? Kuna saabastesse peaksid mahtuma ka soojad sokid. Seetõttu, kui kannad saapaid suuruses 42, peaksid valima 43 suurusega saapad, või isegi saapad suurusega 44, kuna sel moel on võimalik ka kõige külmema pakasega paksud villased sokid saapa sisse ära mahutada.

Kaubamärk. Kõige tähtsam on valida praktilised ja kvaliteetsed jalanõud, mistõttu ei ole igakord oluline kaubamärke taga ajada. Kallimad saapad ei taga igakord ka soojad jalad. Seetõttu vali saapaid hoolega ning pööra tähelepanu eelkõige saabaste omadustele, mitte nii väga brändidele. Miks mitte valida saapad e-poest, kus saapaid on äärmiselt detailselt kirjeldatud?

Nipp tulevikuks. Talvesaapaid on kõige soovituslikum soetada eelkõige hooaja lõpus, mil hinnad on langenud ja kõikjal on suurepäraseid sooduspakkumisi. Hooaja lõpp on ideaalne aeg soetada kvaliteetsed saapad väga taskukohase hinnaga.