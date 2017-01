Kuum tassitäis kohvi või teed annab meile mõneks ajaks sooja, ent praegusel krõbedal jaanuarikuul tuleb valida endale tõhusam soojaandja. Kütteseadmeid on väga isesuguseid. Kuna kõikidel seadmetel on väga erinev võimsus, funktsioonid ja energiatarbimine, siis võiks olla teadlik eri seadmete erinevustest ja võimalustest.

Küttekehade valik on lai, sobides kasutamiseks nii koju, kontorisse kui töökotta. Erinevus seisneb võimsuses, suuruses ja soojuse eraldamises, lisaks on võimalik valida paljude eriilmeliste disainide seast. Osad kütteseadmed on ka pisut kallimad, ent mida hinnalisem toode, seda kvaliteetsem ja kauakestvam see on. Seetõttu on investeerimine kallimasse ent kvaliteetsemasse tootesse pikemas perspektiivis mõistlikum

Küttekeha kvaliteet oleneb ka isiklikest vajadustest. Erinevates kauplustes leiab väga erineva suuruse ja võimsusega masinaid – ühed annavad sooja kätele-jalgadele, teine sobib kütma kogu ruumi või isegi tervet maja. Mida võimsam seade, seda suurem see harilikult on. Siiski on enamik kütteseadmeid oma väljanägemiselt kenad, sobides ideaalselt ka kodusesse interjööri, luues mõnusalt sooja ja hubase olemise.

Õige kütteseadme valimine ei ole kunagi väga kerge. Tihti tuleb külastada eelnevalt mitut kauplust, enne, kui enda jaoks selle õige leiad. Seetõttu on kütteseadme valimine e-poodidest tunduvalt lihtsam. Interneti vahendusel on võimalik kodust lahkumata läbi kammida kümneid poode ning tootetutvustusi ja kasutajate kommentaare lugedes saab üsna selge pildi, milliste kütteseadmetega kõige rohkem rahul ollakse.

Lisaks hoiab e-poodides ostlemine suuresti raha kokku. E-poed pakuvad väga palju erinevaid sooduspakkumisi ning internetis on võimalik mugavalt erinevate e-poodide hindu võrrelda ja nii endale kõige soodsam seade valida. Paljudes e-poodides on olemas ka konsultandid, kellega mugav virtuaalselt suhelda ning vajadusel nõu küsida.