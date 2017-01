Art of Manlinessi toimetaja märgib, et ta oli lapsena suur James Bondi fänn. Ning üks asi, mida ta Bondi raamatutes märkas, oli peategelase duši all käimise viis. James Bond alustas duši võtmist kena kuuma veega, aga viimasteks minutiteks keeras kraani täiesti külma vee peale.

Võib-olla oli see Bondi hügieenikomme Ian Flemingu väike viide kangelase Šoti päritolule, sest sedasorti dušši kutsutavat "Šoti dušiks". Kes teab.

Väike tulevane ajakirjanik seda nime ei teadnud ja tema nimetas sellist kümblemisviisi James Bondi dušiks. Ning võttis selle kombe ise omaks – ja on selle juurde jäänud tänaseni.