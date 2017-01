"Miks läheb inimesel nägu punaseks, kui tal on piinlik?" uurib Redditi rubriigis "Selgita nagu oleksin viieaastane" keegi Popspy76.

Tuleb välja, et seletus on väga lihtne. Oxyuh ütleb selle ära ühe lausega: kuna kehas vabaneb piinlikkust või ebamugavust tundes adrenaliin, siis tõuseb inimese vererõhk – ja kuna näos on veresooned väga naha lähedal, siis lähebki nahk punaseks.