WaterCar Panther reklaamis end juba mitmed aastad tagasi lausega "planeedi lõbupakkuvaim sõiduk!" Kahtlemata tuleb nõustuda, et selline kahepaikne masin pakub ohtralt lustimisvõimalusi.

Näeb välja nagu lahtine maastur, on suuteline liikuma nii tänaval, maanteel kui liivakõrbes. Samas aga ka vees: tegu on amfiibautoga, mis vette sõites võtab kohe mootorpaadi omadused. Ja veest väljudes muutub jälle autoks.

Kui allolevat videot uskuda, siis on masin piisavalt stabiilne, et sõita suure jahi ahtrivees ning piisavalt kiire, et sellisest kaatrina mööduda.

Küll aga pole lõbus sõiduki hind: paistab, et masina odavam versioon maksab 126 000 dollarit ehk 118 000 eurot. Selle raha eest peaks saama õige mitu autot ja mitu mootorpaati.