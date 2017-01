Lennuni on jäänud enam kui tund aega, kuid ühtäkki on tekkinud värava juurde järjekord. Isegi lennujaama töötajad pole veel kohale jõudnud, kuid ometi leiavad reisijad, et peaksid juba järjekorda asuma.

Reisijad peavad ju nagunii mitu tundi lennukis istuma – miks nad siis võimalikult kiiresti lennukisse püüavad pääseda? Daily Mail võttis ühendust psühholoogidega, et saada teada võimalikud põhjused.

Üheks põhjuseks toodi maha jäämise hirm – kui inimene näeb kusagil järjekorda, tunneb ta vajadust ise sama teha.