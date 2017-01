Kamp Vene noori – Angela Nikolau, Ivan Beerkus ja Kirill Oreškin – on teeninud ära Instagrami kuulsuse sellega, et postitavad fotosid või selfie’sid, mis on tehtud pöörastes kõrgustes.

Näiteks on fotosid klõpsitud Hong Kongi, Shanghai, Moskva ja Guanagzhou pilvelõhkujate tippudest. Vaata fotosid SIIT!