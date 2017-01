Cadillac CT6 on suutnud rokkijate ja rollijate kreedo pea perfektselt sõnastada. CT6 on modernse rokkari auto: rohmakalt kandiline, sisult luksuslik ning seesmiselt jõuline.

Bassikäikude poweri saatel muudeti riimidega maailma. Siiski, päriselus võis jääda mulje, et kõigest on ükskõik. Muusika ja muusad käisid reede õhtul käsikäes. Jäeti enesele õigus olla hingelt vaba.

Kui üritada lühidalt iseloomustada rokipõlvkonda, näib ülesanne lihtne, ent osutub komplitseerituks. Kindel on, et möödunud sajandi seitsmekümnendatel oli sõnal jõud. Niisama ei leelotatud.

Teda lähemalt tundma õppides tajud, kuidas sel on ... ümber toimuvast raplemisest ükskõik. Milleks teha suuri sõnu, kui kõrvu paitab V6 muusika ning muusasid, keda õhtul jalutama viia, on küllaga.

Konkurendid? 6 silindri ja kahe turbo toel toodetav power ei mõista nalja ja kui vaid tahta, nõelab CT6 oma 555 njuutonmeetriga turvalise nelikveo kaasabil oimetuks kõik, kes selles kahelda julgevad. See on rokk ja roll.

Mis marki autodega sõitis 30 aastat tagasi mees, kes alates 20. jaanuarist mõjutab meist teiselpool Atlandi ookeani elava umbes 324 miljoni inimese elu? Milline on selle automargi ajalugu? Milline oli testija mulje kokkupuutumisest selle Cadillaciga, näitas see limusiinliku või pöörast olemust? Mida ütles testisõit, millised on strateegilised mõõdud, välimus-sisemus, kütusekulu jne? Loe edasi Acceleristast.