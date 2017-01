Allolevas videos püüab imekauni tuunitud lumivalge Harley-Davidson Street Glide'i juht ilmselt matkida ees sõitnud baigi kurvide läbimise stiili.

Paraku on tuunitud "kroom" liialt madal, jalaraud läheb vastu maad ... ja nii see Harley käest ära läheb. Tsikkel tahab kindlasti kõva remonti, aga juht on tõeliselt õnnesärgis sündinud mees: ta maandub avarii käigus jalgadel ja ainsa vigastusena saab jalale mündisuuruse marrastuse.

Kui mehel läinuks halvemini, ei oleks T-särk ega teksad teda tõsisematest vigastustest päästnud.