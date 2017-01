"Olin ükskord nii purjus, et palusin tüdrukul kohelda end nagu koera, hõõruda mu kõhtu ja kutsuda mind suvaliste koeranimedega, mis mulle pähe tulid. Talle see ei meeldinud ja pärast me enam ei rääkinud." Kyle (25)

Kõik teavad, et alkohol kaldub nihutama piire, langetama väravaid ja avama uksi ... mõnikord ka iseenda alateadvusse ja kõige segasema "mina" juurde. Ja eriti tugevalt lööb see välja seksis. Ask Men palus hulgal meestel rääkida oma kõige ebatavalisema, veidrama ja pöörasema purjuspäi toimunud seksi loo.

"Arvan, et üks segasemaid asju, mida olen magamistoas purjuspäi teinud, oli neljakas kolme semu ja tüdrukuga, kes oli meie ühine sõber. Isegi kutid hakkasid üksteisega igat moodi hullama ja kaks mu semu lõpetasid teineteisega seksides, sellal kui mina ja tüdruk samuti seda tegime. Me pole pärast seda enam nii teinud ja räägime sellest harva, aga see oli üks metsik õhtu." Joshua (27)

"Lasin ükskord purjus olles mehel suhu võtta. See oli tegelikult päris võimas! Miski, mida kindlasti uuesti teeksin." Harry (25)

"Ilmselt veidraim asi, mida olen lasknud kellelgi endale purjuspäi teha, oli see, et me panime mõned pesulõksud mu nibude külge ja siis pani naine mu paljale rinnale vaha. Algul ma ei olnud sellest väga vaimustatud, aga pärast paari korda elasin sisse ja me nautisime sõitu." William (23)

"Kõige pöörasem asi? Kindlasti see kord, kui ma võtsin rajalt maha tüdruku ja tema tädi, kes oli New Yorki külla tulnud. Läksime koos lõunale, sest meil selle tüdrukuga oli asi tõsisemaks minemas ja pärast viit kokteiliringi see lihtsalt juhtus. Nad ei puudutanud teineteist, mina olin kõige keskmes ja see oli imeline." Kyle (28)

"Mu tüdruk küsis ükskord, kas ta võiks minu peal oma dildot kasutada. Algul mulle mõte ei meeldinud, aga me kasutasime libestit ja tegime seda tasakesi ning nüüd k***b ta mind vähemalt kaks korda nädalas. See on midagi sellist, mida ma ei usu, et me oleks kaine peaga proovinud, aga ma olen õnnelik, et see juhtus." Elliot (24)