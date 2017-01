Konksud, aasad, liblikmutrid – võimalik, et oled neid näpuga ja näpitsatega paika kruvides unistanud, et neidki saaks tsirr! akutrelliga kinnitada.

Tuleb välja, et juba mõned aastad on olemas selline trelli otsa kinnitatav padrunvõti, mis ongi suuteline kruvima paika igasuguseid kruvisid, polte, aasu, konkse ja "liblikaid". Ning seda ei pea tingimata kasutama trelli küljes.

Võib oletada, et universaalvõtme leidur on saanud inspiratsiooni luku sees olevatest muukidest. Kas need väiksed metallnagad on efektiivsed ka suuremate koormuste ehk tugevamat kruvimist vajavate kinnitamisvahendite puhul, pole paraku teada. Aga muidu tundub asjaliku vidinana. EBays müüakse seda komplekti vähem kui 6 dollariga.