Hoolimata suuruse seatavatest piirangutest ei lase 48-sentimeetrise vembaga mees seda väiksemaks opereerida, vahendab Men's Health Daily Maili. Mehhiko mees, kes väidab endal olevat maailma suurima peenise (erekteerunult röögatu 18,9 tolli ehk 48 sentimeetrit), ei taha oma riista kirurgiliselt vähendada. Ning seda hoolimata arstide hoiatustest ning tõigast, et ta oma niivõrd pika ja tüüaka vembaga tegelikult seksida ei saagi. See on uhkuseasi: ladina kultuuris peetakse suuremaid peeniseid matšolikumaks ning see ongi põhjus, miks 54-aastane Roberto Esquivel Cabrera on oma hiidpüütoniga õnnelik.

Lisaks sellele, et Cabrera riist on rikkunud ta seksuaalelu, peab ta hoidma seda sidemetesse mähituna – vältimaks hõõrdumist ja ärritust. Ning magama rinnuli, riist väiksel padjal, et saada normaalselt välja puhata

Teame, mida sa mõtled: 48 cm kõlab nagu jamajutt. Nagu selgub, venib Cabrera riist vaid 17,8 cm jagu, mis tähendab, et ülejäänu on valdavalt eesnahk ja veresooned. Arstid on selgitanud välja, et mees on teismeeast saati mässinud oma nahknuia ümber raskustega paelu, et seda venitada. Kogu see ekstra-eesnahk on põhjustanud kuseteede põletikke ning valitsus on tunnustanud riista Cabrera puudena, mis takistab tal töötamist. "Ma ei saa kanda vormi nagu teised ettevõtetes ja ka ei saa ma põlvitada," on ta öelnud. "Ma ei suuda kiiresti joosta ja seepärast arvavad firmad minust halvasti."