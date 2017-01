Otsustasime meiegi perega lõuna poole minna vaheldust otsima. Siiski vältisime peavoolu sihtkohti ning selle asemel, et basseini ääres peesitada, seadsime sihtpunktiks hoopis Rumeenia, mis oktoobri lõpus küll kindlasti Eestist parema kliimaga, aga lühikesed püksid ja rannašortsid võib siiski südamerahuga koju jätta.

Oktoobri lõpus leiab suvesooja veel suhteliselt lähedalt – Kanaari saared, Türgi või Egiptus on aastaid Eesti reisiseltskondi võõrustanud (kuigi tänu viimase aja terroriohule jäävad viimased paljudel külastamata). Aga ka Kreeta, Malta või näiteks Hispaania Päikeserannik pakuvad sel ajal veel päris mõnusat kliimat.

Sügisene koolivaheaeg on paljude perede jaoks parim aeg reisimiseks. Aiatööd läbi saanud, hakkavad sügisvihmad ja pimedus vaikselt närvidele käima ning nädalake puhkust soojal maal kõlab taevalikult. Meie valisime seekord reisisihiks Rumeenia.

MIKS JUST RUMEENIA?

Ega mingit suurt põhjust polnudki – siiani külastamata riik tundus piisavalt põnev nii oma looduse kui ka ajaloo ja vaatamisväärsuste poolest ja seega sündis otsus suhteliselt kiiresti.

Et aga kogu koolivaheaja nädal saaks sisustatud, valisime sõiduvahendiks lennuki asemel hoopis auto. Sõltuvalt asjaolude kujunemisest ca 5000 – 6000 km ja 9 päeva – igati tehtav näpuharjutus, eks?

Tõsi, 6. klassis käiva juunioriga tuli vestlus maha pidada – arusaadavalt pole terve koolivaheaeg auto tagapingil maha konutada kuigi ahvatlev väljavaade. Õnneks on kutt varemgi pikkadel autosõitudel kaasas olnud ja suurt veenmist tegelikult vaja ei läinudki.

Muuseas, teekond möödub tänu digirevolutsioonile tänapäeval palju kiiremini – audioraamatud ja taskuhäälingud on tänuväärt leiutised, eriti tänan siinkohal Kuku Raadio saadet "Tarkade Klubi", mis meie pere absoluutne lemmik. Kuigi küsimused on enamjaolt parajad pähklid, sai isegi 12-aastane aeg-ajalt mõnele vastusele pihta. Oh sellele järgnenud elevust ...

MÕNUS REISIKAASLANE, OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER

Õigustamaks auto- ja tehnikaportaalis loo ilmumist, räägin siinkohal meie sõiduvahendist ka. Nimelt pakkus Opel Southeast Europe lahkelt mulle üht oma Baltikumi testiautot ja arvestades, et universaalkere ja säästliku diiselmootoriga Opel Insignia Sports Tourer on igati mõnus reisimasin, võtsin pakkumise tänuga vastu.

Miks oli see Opel briljantne teekaaslane, kuidas kulges retk läbi Poola, mida huvitavat saab näha Wieliczka kaevanduses, miks on Rumeenia imekaunis ja avastamata, millised lood on seal kiirusepiirangutega, mida näeb Rumeenia väikelinnades ja pealinnas, miks jäid katsetamata mägiteed ja kuidas kulges tagasitee läbi Ungari, loe Acceleristast.