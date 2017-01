Lõuna-Korea valitsuse teatel kavatsetakse tulla välja revolutsioonilise rongiga, mis suudab liikuda peaaegu ülehelikiirusel ning läbida senise viietunnise teekonna poole tunniga. Huffington Post märgib, et kui see kirjeldus kõlab kellegi jaoks kahtlaselt sarnaselt Elon Muski Hyperloopi kontseptsiooniga, siis haugub kahtlustaja õige puu all.

"Me loodame luua ultrakiire rongi, mis reisib moodsas madala rõhuga torus välgukiirusel, mitte väga kauges tulevikus," teatas South China Morning Postile Korea rongiuuringute instituut (KRRI).

Erinevate sellega seotud tehnoloogiate elujõulisust uuritakse koostöös nii seotud instituutide kui Hanyangi ülikooliga järgneval kolmel aastal.