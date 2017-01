Inglased Jessica Chadwick ja Henry Minden on maruvihased oma reisifirma peale, sest see saatis nad rahumeeli riiki, kus leiavad aset rahutused.

Paar oli mitu kuud kogunud raha reisiks Gambiasse, kuid puhkusel ei saanud nad olla eriti pikalt, kirjutab Daily Mail. Kui esimene õhtu välismaal oli rahulik, siis järgmisel päeval helistas Jessica ema ja palus võimalikult kiiresti koju tagasi pöörduda. Nimelt andis Suurbritannia välisministeerium hoiatuse mitte Gambiasse ilma olulise põhjuseta reisida – riigis toimuvad parasjagu rahutused.

Jessica ja Henry olid šokeeritud, sest kohapealsed giidid ei maininud sõnakestki käimasolevatest rahutustest – ainult viimasel hetkel, kui neile anti teada, et 20 minuti pärast peavad nad olema bussis, et sõita lennujaama poole. Lennujaam oli täis turiste, kes kõik lootsid võimalikult kiiresti kodumaale pääseda. Jessica ja Henry nendivad, et neil läks hästi, et pääsesid kiiresti lennule. Nimelt oli piloot õhku tõustes öelnud: „Ma tean, et teile on põhjustatud ebameeldivusi, kuid teil vedas. See oli viimane lennuk, mis õhku tõusis.“

Gambia endine president Yahya Jammeh kaotas detsembri alguses toimunud presidendivalimised, kuid keeldus tagasi astumast. Sellega sai alguse nädalaid kestnud ebakindlus, mis peaaegu lõppes täieulatusliku sõjalise sekkumisega.