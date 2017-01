Venemaa väljaande Voenno-Promõšlennõi Kurjer väitel on Ukraina armee relvastusse jõudnud Jaapanis valmistatud tankid Type 10.

Väljaande sõnul on Jaapan demonstreerinud oma poolehoidu Ukrainale, kusjuures on tegemist ainukese Aasia riigiga, kes kehtestas Krimmi okupeerimise tõttu Venemaale sanktsioonid.

Samuti on Jaapan toetanud Ukraina kaitsejõude ning väljaande väitel on Ukraina steppidesse jõudnud Jaapanis toodetud lahingtankid Type 10.

Type 10 on Mitsubishi korporatsiooni valmistatud neljanda põlvkonna lahingutank, mis asendas Jaapani maavägedes kasutusel olnud lahingutankid Type 74 and Type 90 ning mis võeti Jaapani armees kasutusele 2012. aastal.

Wikipedia väitel on Type 10 turuhind 8,4 miljonit dollarit.