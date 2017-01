Vene autoinsenerid on arendamas uut luksuslimusiini Aurus, mille kohta aeg-ajalt pressile mõni detail lekitatakse. Aurus on projekti "Korteež" raames vene uuele esindusautole kinnistatud kaubamärk, mis hiljuti ametlikult registreeriti. Nüüd on teada, et uus noobelsõiduk saab uudse komposiitmaterjalist katuse, mis on kerge ja terasest tugevam.

Ameerika Ühendriikide presidendi ametiauto Cadillac One, millest Forte hiljaaegu põhjalikult kirjutas, on luksuslik, vägev ja turvaline sõiduk. Vene inseneride töölaual valmiv luksuslimusiin Aurus (täpne mudelinimi Лимузин ЕМП-412311) saab tulevikunägemuses olema vähemalt sama hea auto presidendile kui mitte parem. Kui ehitada Vene Föderatsiooni presidendile autot, siis suurejooneliselt!

Ajakirjandusse lekitatud andmete põhjal saab vene Aurus muuhulgas komposiitmaterjalidest katuse. Mitmekihilise komposiidi kasutuselevõtt annab mitmeid eeliseid.

Näiteks pole vaja osta kalleid presse, mis oleksid lehtterasest valmistatava katuse puhul hädavajalikud, kuid samas end imepisikeste tootmismahtude puhul ennast kunagi ära ei tasu. Teras on autotööstuses peagi eilne päev, komposiitmaterjalid, kihtplastid ja süsinikkiud on juba autotööstust üle võtmas.

