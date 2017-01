Kas aegasäästvad detailid on riietuse puhul ägedad – või siis muudavad need hoopiski su väljanägemist kehvemaks? Men's Health märgib, et nüüdseks oled sa loodetavasti juba omandanud lipsusõlme sidumise kunsti ja tead, kuidas ülikond peaks ideaalselt istuma. Need on detailid, mis eristavad tõeliselt stiilseid mehi algajatest. Aga kui sa arvad, et mõne stiilikoha puhul "lõikamine" su väljanägemist paremaks muudab, siis arva uuesti. Sellistele trikkidele panustamine võib muuta sind hoopiski imalaks. Vaata järgi, mida ei tasu teha.

Rosett ehk valmisseotud sõlmega kikilips

Teeme ühe asja selgeks: olemuslikult pole kikilipsu kandmises midagi valesti. Aga valmisseotud? See on lihtsalt purulaisk. Kikilipsusõlme sidumises pole midagi keerulist – tegelikult kasutad siin sama sõlme, mida kingapaelte puhul. Kui lööd ennast sedavõrd üles, et kikilipsu kanda, siis peaksid olema ka piisavalt osav, et lipsusõlm ise siduda.