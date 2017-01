Sügeleva jalgevahe kratsimine teeb asja ainult hullemaks, märgib Men's Health. Et tundlikku nahka rahustada, tuleks kõigepealt selgitada välja, mis sügelemist põhjustab. Võib juhtuda, et põhjus on süütu, näiteks uus pesuvahend, aga mõnikord on tegu tõsise probleemiga, mis vajaks ravi. Dermatoloog tõi välja seitse võimalikku kubemepiirkonna sügelemise põhjust ja lahendused neile.

Seeninfektsioon

Sügelemisele lisaks areneb välja lööve. Selle väljanägemine on erinevate löövet põhjustavate seente puhul erinev. Väikestes kogustes on pärmseene olemasolu su nahal normaalne, aga selle ülemäärane kasv võib põhjusta põletikku. See kaldub esinema just niisketes kohtades, mis ei saa palju valgust – näiteks kubeme küljel, suguelundite ja kintsude vahel.