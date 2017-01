USB-pikendusjuhe on abiks, kui kasutad lauaarvutit, mille korpus on kuskil laua all ja millele telefoni või fotokat sestap raske külge ühendada. Aga see Lätis valmistatud pikendusjuhe pole lihtsalt juhe, vaid kujutab endast aurupunk-industriaal stiilis pesa, mille põhiosaks on nõukogude päritolu raadio elektronlamp.

Arvuti USB-pistikusse saab torgata näiteks hiire. Aga leidurid on välja mõelnud tohutu koguse vidinaid, mida samuti saab arvuti külge ühendada – need on reeglina üsna kasutud, aga lõbusad ja ägedad ning lausa sunnivad end ostma. Thrillist on välja valinud kaheksa sellist seadeldist.

Veelgi lihtsamat lampi on raske välja mõelda: lihtsalt torkad väikese mikrokiibi moodi valgusti USB-pesasse. Umbes kuue euro eest saab neid kümme tükki. Iseasi küll, kus neid niipalju vaja võiks minna.

Mini-õllekülmik

Kui sa oled sedasorti mees, kes kontoris röögatab "kell on viis!", siis peaks sul ilmselt olema ka see tibatilluke külmik, kuhu mahub kaks purki või üks pudel.

Digitaalne mikroskoop

Oletame, et sul kube sügeleb ja sa tahad välja uurida ega sul juhuslikult seal täisid ei ela (millised asjad seal sügelust põhjustada võivad, saad lugeda loost "KUBE SÜGELEB? Võta käsi püksist välja ja ravi ennast"). Seda saad teha 40-kordse suurendusega USB-mikroskoobiga. Iseasi, kas sa tahad seda ikka näha.

Veekindel endoskoop

Pisike kaabliga kaamera aitab sul otsida seda kahvlit, mis kukkus pliidi ja köögikapi vahele. Ja on veekindel, nii et saad ka uurida, kas sul abielusõrmus on vetsupotis alles. Sobib ka nutitelefoni külge.

LED ventilaator ja kell

Su arvuti näitab kella küll, aga kas see pakub sulle ka head jahutavat õhku? Ning kas see nohiklik seade võiks su kontorikaaslastele muljet avaldada / neid tüüdata? Kui vastused on ei ja jah, siis osta endale see naeruväärne vidin.

Soojendusega sussid

Susside mõte on üldiselt hoida jalad soojas, kui sa mööda külmi põrandaid ringi liigud. Nii võib tekkida küsimus, mis mõte on sussidel, mis peavad olema arvuti külge ühendatud. Aga lahendus on olemas: nende sussidega saad ringi sahistada siis, kui ühendad neile külge akupanga.

Joogisoojendi