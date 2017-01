Venemaal tegutsev analüütiline agentuur "Välispoliitika" koostas raporti "Rahvusvahelised ohud 2017", milles muu hulgas tõdeti, et Lääne hegemoonia maailmapoliitikas on möödas.

Raporti koostajad tõdesid eessõnas, et 2017. aastal astub maailm ajajärku, kus Lääs pole enam maailma absoluutne liider. USA on sunnitud valima oma jõu säilitamise ja maailmas domineerimise vahel ning EL-is süvenevad sisemised vastuolud. Kõik see on viinud selleni, et paljud maailma probleemid lahendatakse juba praegu ilma Lääne osavõtuta.

Samuti tabasid maailma möödunud aastal šokid, millest oleks koostajate hinnangul jätkunud terveks kümnendiks, mistõttu loodetakse, et algaval aastal suuri ootamatusi enam poliitilisel areenil enam ei tule.

Raporti koostajad tõdesid, et mullune aasta oli Venemaa välispoliitikas edukas ning algaval aastal soovib Venemaa säilitada oma positsioone Transatlantilises ruumis, Euraasias ja Lähis-Idas.

Uue kriisi allikaks võivad aga raporti koostajate sõnul kujuneda NATO liikmed, mis on ilma jäänud USA tähelepanust või hoopis Venemaa liitlased. Nimelt annab Venemaa mitteametliku julgeolekugarantii riikidele, mis on talle solidaarsed. See võib provotseerida Serbiat teatud sammudele Kosovos või Süüriat jäikusele rahuläbirääkimistel. Koostajate hinnangul on vähetõenäoline, kuid siiski võimalik ka Ukraina kollaps.