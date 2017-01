"Väga heal tasemel rüübe," hindas Gambrinuse õllepäevik Iiri EPAt.

The Foxes Rock Irish Pale Ale (Station Works, Iiri), pdl 0,5 l, alc 4,5% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "English Pale Ale" ja hinnang 40 punkti.

Tootjainfo: "The Foxes Rock rises at the start of the Coolay Mountains, a region of myth, magic and majestic beauty. Smoother the far than the rugged landscapeand folklore that inspired Foxes Rock Irish Pale Ale, beneth which a sleeping giant is said to lay."