Tehniliselt särk, aga tundub seljas rohkem nagu jope. Sobib kandmiseks sügisel, vara- ja hilistalvel. Riidetüki natuke kaljune olemus väljendab mehelikkust ja sobib "kõva kuti" imidžiga. See riideese, mida inglise keeli nimetatakse särk-jakiks või särk-jopiks, võiks olla valmistatud 100% puuvillast ning olla vee- ja tuulekindel.

Ülikonda sa pidevalt ei kanna, samas tahaksid ka külmemal ajal hea välja näha. Ja mitte ainult hea, vaid oma igapäevariietuses ka natuke viisakam ja soliidsem kui tavaline T-särk-pusa-teksad-mees. Real Men Real Style on pannud kokku kümnese komplekti sellise meesteriietuse alustaladest.

Sisuliselt ilma kraeta polosärk. See 1-5 nööbiga ja 5-7-sentimeetrise nööbireaga särk on märksa moodsam ja viisakam kui tavaline T-särk ning sobib kandmiseks ka näiteks restoranis.

3. Argine nööpsärk

Ei ole sama, mis triiksärk. Triiksärgiga võrreldes on kujundatud seljas istuma märksa lõdvemalt ja mugavamalt. Ka on neid saada kangast, mis on talvel kandmiseks soojemad kui triiksärgi puuvill ja polüester, näiteks velvet.

4. V-kaelusega T-särk

Kõige paremini sobib kandmiseks lühemale ja kitsa näoga mehele. Talvel on alumise kihina kandmiseks eriti hea siis, kui on tehtud veidi raskemast ja paksemast kangast.

5. Rohmakas sportlik pintsak

Märksa mitteametlikum ja vabamalt istuv kui pintsak, RMRSi kinnitusel ka mitteametlikum kui bleiser. Jahedal ajal on parimateks materjalideks sarž ja tviid. Võtmesõnaks ongi rohmakus – algselt oli tegu härrasmehe jahiriietega.

6. Tekstuurne sviiter

Soe ja mugav, samas stiilne. Rinda ja õlgu muudab turskemaks paksem kudum.

7. Erilisemast kangast püksid

Kindlasti on sul paar või mitu teksasid, aga vahelduseks võiks avastada ka teisi püksikangaid peale denimi. Koortriie, sarž ja klassikaline vill näiteks. Need peletavad ka paremini külma.

8. Paeltega saapad

Chukka-saapad on tehtud rohmakana paistvast ja tugevat mehelikku olemust väljendavast nahast. Tumepruuni värvi chukka'd sobivad sisuliselt kõigi asjadega, mida seljas võid kanda.

Teine moodne saapastiil kannab inglise keeles nime Weatherproof Higher Lace Up ja kujutab põhimõtteliselt ülikonnakingade kõrgemat ja tugevamat versiooni.

9. Teksajakk

Kantav suurema osa aastast, hoolduse osas vähenõudlik, väga hea kihilise riietumise osa

10. Hästiistuv kapuutsikas

Väga hea teine riidekiht, aga kindlasti tuleks leida üks hea ja puhta lõikega ning mitte tüüpiline kotjas kapuutsiga pusa. Ei maksa alahinnata seda, kui stiilne üks kapuutsikas võib olla – kui seda kanda enesekindlalt nagu näiteks teeb Mark Zuckerberg.