"Arva, et suurim minuga juhtunud õuduslugu oli see, kui mu tüdruksõbra väike vend (ehk oli ta siis 12?) jalutas sisse, kui meil asi täiega käis ja mina olin just lõpetamas. Loodan, et ühel päeval saadab ta mulle teraapiaarve." Alex (26)

"Ükskord magasin tüdrukuga ja tal hakkasid seksi ajal päevad. Mis on normaalne. Seda juhtub. Aga minu meelest läksid asjad väga veidraks, kui ta ütles mulle, et tahab kasutada seda libestina ja et see "peaks veelgi kõvemaks minema". Olin sealt minutiga läinud." David (25)

Seks on enamasti ülimalt mõnus. Aga vahel võib see olla ka veider, valus, ebamugav ja tõsiselt piinlik. Ask Men jagab erinevate meeste lugusid sarjast "Seksiõudusjutte maalt ja merelt".

"Ükskord viis kutt mind oma koju ja me hakkasime sebima. Panin tule põlema ja arvasin, et näen õudusunenägu. Tal olid ämblikud lemmikloomadeks (?) ja ta ei tundnud vajadust mulle öelda?! Lahkusin nii kiiresti, kui püksid jalga sain." Joshua (25)

"Seksi õudusjutt? Lihtne. Proovi kooliekskursioonil tüdrukule suuseksi teha ja õpetajale vahele jääda. Sihtkohta jõudmise ajaks teadsid juba kõik, et mina olen see kutt, kes bussi peal tüdrukuid limpsib. Mõned inimesed leidsid, et ma olen legend, teised aga, et olen pervert. Mõlemat pidi alandav." Oliver (25)

"Arvan, et vastikuim minuga seksi ajal juhtunud asi oli see, kui kutt arvas, et tal on okei anaali teha, aga väga-väga kindlalt tegelikult ei olnud ... Ma ei ole kunagi pidanud lohutama kedagi nutvat, ise samas mõeldes sellele, kuidas ta mu linad on rikkunud." Paul (25)

"Olin kord tüdrukuga, kes tahtis teada, kas minu meelest oleks veider, kui ta tahaks, et ma talle fistingut (rusika sisestamine – toim) teeksin ... Kohtusime vallaliste peol, mida korraldas mu sünagoog." Karl (26)

"Ükskord seksisime tüdrukuga duši all, ta libastus ja lõikas oma jala mu žiletiga katki. Püüdes välja saada ja sidet leida libastus ta jälle ja lõi oma pea ära. Pärast 50 õmblust ja väga pikka EMO visiiti otsustasime, et meil neljandat kohtingut ei tule." Chris (25)

"Kord kuulsin seksides popsatust ja äkitselt hakkasid mu munad väga, väga valutama. Olin purustanud veresoone ja kaks nädalat jalutasin ringi munadega, mis tundusid nagu greipfruudisuurused." Liam (24)

"Kord tegi breketitega tüdruk mulle suuseksi ja sõna otseses mõttes rehitses mu peenist suutäie traatidega. Ma polnud varem sellist valu tundnud. See jooksis verd!" Ryan (30)

"Arvan, et kõige õudsem minuga seksi ajal juhtunud asi oli siis, kui tüdruk pärast mulle suuseksi tegemist mu riista peale oksendas. Ta ei olnud enne suuseksi teinud ja ma arvan, et see vallandas temas okserefleksi?" Michael (23)