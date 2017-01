Reisikindlustuse sõlmimiseks on mitu erinevat varianti: valid ise reisikindlustuse, Sul on see krediitkaardiga kaasa antud või kasutad välismaale jõudes sõnumi teel kindlustamise võimalust. IIZI reisikindlustuse spetsialistid annavad nõu, mis oleks parim variant.

Reisikindlustuse tegemiseks on mitmeid erinevaid ja mugavaid võimalusi. Siiski tasuks teada natukene rohkem oma võimalustest, et kahjujuhtumi korral kindlustusest ka abi oleks.

Kui reisikindlustus on tagatud krediitkaardiga, siis uuri enne reisile minemist, mis tingimustel ja milliste katetega reisikindlustus kehtib. Näiteks, kas on seatud piiranguid, kui suur osa reisiplaani kuludest peab olema soetatud sama kaardiga, kas kindlustus katab meditsiini-, reisitõrke- ja pagasikahjusid, kas kindlustus laieneb ka pere teistele liikmetele. Lisaks, kui plaanid tegeleda spordiga või teha füüsilist tööd, siis tasub tähele panna, kas ka nendel juhtudel kindlustuskaitse kehtib.

Heaks meeldetuletuseks on riigipiiri ületades saadav tekstisõnum, mis pakub kiiret võimalust ununenud reisikindlustuse tegemiseks. Seda on lihtne osta, kuid jätab suure vastutuse inimese enda õlgadele. Välisriigi roaminguga ei hakka enamus inimesi lähemalt uurima kindlustuspakkumise tingimusi ega mõtlema ka vajalikele lisakaitsetele. Kas tegelikult kindlustusest on sulle abi, selgub alles peale kahjujuhtumit.

VÕRDLE ERINEVAID KINDLUSTUSI - MILLINE ON SOBIVAIM?

Ma valin ise endale sobivaima reisikindlustuse

- Kindlustusseltside hinnapakkumised võivad olla väga erineva hinnaga, enne ostmist tuleks vaadata ka pakkumiste sisu.

- Kindlustust teed siiski enda heaolu meeles pidades. Seega veendu, et reisi eesmärk ja huvid oleksid kaetud.

- Võimalus lisada juurde erinevaid lisakaitseid.

Ma kasutan krediitkaardiga koos olevat kindlustust

- Reisikindlustuse kehtivus on sõltuvuses pangapoolsetest piirangutest ja limiitidest.

- Vähene teadlikkus pangakaardi tingimustest ja võimalustest, enne kahjujuhtumit ei pöörata neile tähelepanu.

- Lisariske tasub alati juurde uurida - kas kindlustus arvestab kõigi vajadustega ning vastab kindlustushuvile?

Ma ostan kindlustuse sõnumiga välisriiki jõudes

- Ostad reisikindlustuse valmispaketi, mis ei ole kokku pandud Sinu soove ja vajadusi arvestades.

- Tingimustega tutvumine on aeganõudev ja tülikas, välisriigi roamingu kasutamine ning vajalik PDF-faili alla laadimine.

- Kahju korral võib selguda, et kindlustusest tekkinud olukorras abi ei ole.

Reisikindlustuse hindu ja tingimusi saab võrrelda IIZI veebilehel. Tee ise oma IIZI veebilehel!