Kas maailmakuulsad vaatamisväärsused on tõesti nii erilised või on paljudest nendest loodud ebareaalne pilt? Daily Mail vahendab arutelu veebikeskkonnas Reddit, kus mõtiskleti, millised maailmakuulsad vaatamisväärsused pole tegelikult väärt külastamist. Näiteks toodi välja, et Times Square pole nii eriline kui väidetakse – eriti just vana-aastaõhtul, kui sinna koguneb igal aastal massiliselt inimesi. Keegi kommenteeris, et tal läks vana-aastaõhtul Times Square’ilt välja pääsemiseks kaks tundi aega. Samuti toodi välja, et Empire State Buildingu külastamine ei ole oma raha väärt.

Mount Everesti kohta kommenteeriti aga, et see on lihtsalt üks suur mägi.

Louvre’i muuseumis asuva Mona Lisa maali kohta öeldi, et seda näha on üsna mõttetu – maali vaadates on täpselt selline emotsioon nagu fotolt. Pealegi on ümberringi palju inimesi.