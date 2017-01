Istmesoojendus päästab nii mõnegi autojuhi ja kaassõitja päeva kõledal sügis- ja talveperioodil. Küsimus on, kas on võimalik seda auto "mugavusteenust" ka valesti kasutada? Teppo Vesalainen, Soome Autoliidu koolitusjuht ning mitmete õpikute autor, on sel teemal pikemalt kirjutanud. Teeme siinkohal tema loengumaterjalidest kokkuvõtte.

Istmesoojenduse kasutamise kohta liigub erinevaid müüte, uskumusi ja hirmujutte. Guugeldades võib leida ridamisi artikleid, kus räägitakse istmesoojenduse kahjulikust mõjust mehe spermale, põletushaavadest, mida inimesed on saanud, jubedatest põletikest, mis võivad tekkida seetõttu, et tagapalesid pidevalt "keedetakse".

Vähem on neid, kes räägivad positiivsest kogemusest. Tänapäeval ei leia Eestis naljalt autot, kus istmesoojendus poleks baasvarustuse nimekirjas: see on iseenesest mõistetav, et jaheda ilmaga istuvad Põhjala pojad ja tütred, pepud soojas.