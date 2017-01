Kaup24.ee ekspertide sõnul osteti jõulukinke möödunud jõuludel suisa kolmandiku võrra rohkem kui 2015. aastal. Lisaks jõulukuuskedele soetati suurel hulgal kingitusi, millest kõige populaarsemaks osutus nutikell, mida müüdi lausa 11 korda enam kui aasta tagasi.

"Juba mitmendat aastat oleme täheldanud jõulukingituste müügi kasvu. Sellel pidulikul perioodil müüdi suisa 29% rohkem kingitusi kui 2015. aastal. Lätis on jõulukinkide müük kasvanud kümnendiku võrra ja meil Eestis suisa kaks korda. Ilmselt eelistavad inimesed kauplustes sagimise asemel kingid muretult ja lihtsalt e-poe vahendusel endale koju kätte tellida. Lisaks on e-poodide valik rikkalikum ning hinnad rahakotisõbralikumad. Igal aastal on erinevad menutooted, sel aastal olid nendeks nutikellad ja aurupuhastid,” sõnab Kaup24.ee turundusjuht.

Kodumasinad ja elektroonika – taas kõige populaarsemad kingid

Turundusjuhi sõnade kohaselt valiti ka sel aastal, nii nagu eelmistel jõuludelgi, kinkimiseks enamasti väikeseid kodumasinaid ja erinevaid elektroonilisi seadmeid.

2016. aasta jõuludel domineerisid kinkidena muuhulgas elektrilised hambaharjad, veekeetjad, kohvimasinad ja köögikombainid. Antud seadmeid müüdi möödunud jõuludel suisa kaks kuni neli korda enam kui 2015. aasta jõuludel. Kõige enam kasvas jõuluperioodil aurupuhastite müük – 2016. aastal müüdi neid enam kui 25 korda rohkem kui möödunud aastatel.

Ka mobiiltelefonid on eestlaste seas äärmiselt populaarne kingiost. Kui 2015. aasta pühade ajal oli kõige populaarsemaks Samsung Galaxy telefonid, siis möödunud pühade hitiks kujunes Huawei P8. Ka nutikellad olid äärmiselt populaarseks kingiks, mida soetati suisa 11 korda enam kui möödunud jõuludel.

Meestele kampsunid, naistele lauvärvid

Riiete soetamine on samuti pühade ajal traditsiooniliselt populaarne. Detsembris kasvab harilikult just meeste riiete müük.

Aasta tagasi olid populaarsemateks toodeteks meeste kampsunid, särgid, džemprid, sokid ja aluspesu. Naiste riietusest soetati pidžaamasid, hommikumantleid ja susse.

Kõige populaarsem kingitus naistele on igaaastaselt kosmeetika ja muud ilutarbed. 2016. aasta jõulude ostetumateks ilutoodeteks olid lauvärvid, silmalainerid ja ripsmetušid, mida soetati 2,5 korda tavalisest enam.

Lastele varasemast enam mänguasju

Jõuluvana kotis on mõistagi kõige populaarsemad tooted siiski kõikvõimalikud mänguasjad. Sellel aastal ostles ka jõuluvana senisest enam just e-poes.

Enamus kinkidest olid just arendavad mänguasjad, mida soetati suisa 42 protsenti enam kui aasta eest. Klotse ja legosid leidus jõuluvana kotis aga suisa 45 protsenti varasest enam.

Kõige popimad poistekingid olid Police City legod ja kolmekorruselised parkimismajad. Tüdrukutele tõi jõuluvana interaktiivseid nukke, kööginurkasid, kus mõnus ema-isa kombel toimetada ja ratastel arstikomplekte, millega väikeseid tohtreid mängida.

Lisaks on Kaup24.ee meeskond märganud, et igal aastal soovivad inimesed jõulude eel oma kodusid värskendada, mistõttu kasvab ka majatarvete ja nipsasjade müük. Muuhulgas on äärmiselt populaarsed näiteks kardinad, kummutid, vaibad ja muu selline. Lisaks soetatakse jõulude eel küünlaid ja küünlajalgu, mida telliti sel aastal 2,3 korda varasest enam. Sel aastal oli äärmiselt nõutud ka lai valik nõusid, mida müüdi suisa 50% varasest enam. Muuhulgas olid popid klaasid, tassid ja kannud, mille müük kasvas kolmekordselt.