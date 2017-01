Kui autoaknad seestpoolt uduseks lähevad, on see parimal juhul tüütu ja nõme. Halvimal aga ohtlik. Eriti vastik on esiklaasiudu talvel, mil see tõmbub jäässe ning sunnib autoomanikku lisaks klaasi väljastpoolt kraapimisele seda ka seestpoolt puhastama.

Juutuuber DaveHax on leidnud udu ennetamiseks lahenduse: selleks on kassiliiv. Üks sokk täidetakse kassiliivagraanulitega ning teine sokk tõmmatakse kindluse mõttes sellele peale. Kassiliiv on väga niiskustimav ning ühtlasi tõmbab endasse ka halvad lehad.

Kõige parem on panna kassiliivaga sokk õhtul autost lahkudes selle armatuurlauale tuuleklaasi lähedale.