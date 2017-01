Jumestamise vigadele on pühendatud sadu artikleid, ent võttes ette ringkäigu ja külastades klubide ööelu, siis näeme tohutult jumestusõnnetusi, mida igal juhul vältida võiks. Seetõttu tutvustame järgnevalt kolme põhilist jumestusel tehtavat viga, mida on äärmiselt lihtne vältida.

Valesti valitud jumestuskreem. Mõnisada aastat tagasi püüdsid kõrgemasse ühiskonnaklassi kuulunud naised oma päevitunud jumet igal moel varjata ning palgeid valgemaks puuderdada. Täna on olukord sootuks vastupidine – päevitunud jume on märk heast tervisest ja annab puhanud ning kauni välimuse. Siiski tuleks nii päikese käes kui solaariumis päevitamisega piiri pidada. Tuleb hoida oma nahka melanoomi tekke eest. Lisaks püsib terve ja hoolitsetud nahk kauem elastse ning kaunina. Ka liiga tume jumestus näeb välja väga võlts ja kunstlik. Jumestatud nägu, mille toon erineb kaelatoonist radikaalselt, räägib ebaprofessionaalsest jumestusest ning ei näe kaugeltki atraktiivne välja. Paljud naised jumestavad sel juhul ka kaela ja dekolteed, ent ka see ei ole kõige parem mõte. Seda ennekõike, kuna võime sel moel oma lemmikriiete kaelused jäädavalt ära määrida ning kuna jumestus toob esile kortsud, luues mulje teisest lõualotist. Parfümeeria ja kosmeetika eesmärk on ennekõike rõhutada inimese loomulikku ilu ning peita iluvigu, mitte luua täiesti uut nahka. Seetõttu vali just endale sobivaima tooni ja omadustega jumestuskreem.

Valesti kujundatud kulmud. Kulmudel on võime inimese välimust drastiliselt muuta, lisades välimusele seksuaalsust, rangust või salapära. Siiski ei ole liiga esile toodud kulmud tavaliselt kenad. Eestlased on lihtsa ja kahvatu nahaga inimesed ning enamasti ei saa me oma ekspressiivsete näojoontega kiidelda, seetõttu püüame kunstlikult neid omadusi luua. Halvim ongi liiga silmatorkav tulemus – siinkohal liialt tumedad, vale kuju või suurusega kulmud. Eesti naised on ühed ilusamad kogu maailmas, kuid ainult juhul, kui nad rõhutavad oma loomulikku välimust ning ei katsu seda varjata ega muuta. Seetõttu tuleks nii kulmupliiatsitesse, -geelidesse kui -puudritesse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega. Kaup24.ee e-poes on kosmeetilisi vahendeid, mis aitavad esile tuua ja parandada just kulmude naturaalset välimust.

Liiga tugev kontuurimine. Kontuurimine aitab rõhutada näo kauneid omadusi ning peita väikeseid puudusi, näiteks vähendada visuaalselt nina või laupa. Siiski nõuab modelleerimine teadmisi ja kogemusi. Kenasti ja oskuslikult modelleeritud nägu annab äärmiselt kena tulemuse, ent soovitud tulemuse saavutamine nõuab palju harjutamist. Seetõttu ole väga hoolikas ning rõhuta oma loomulikku ilu ning katsu peita vaid väikesed iluvead. Armasta end sellisena nagu oled ning ära püüa jäljendada stiile ja välimusi, mis Sulle sobida ei pruugi.