Hullad naisega voodis, mõlemad juba poolalasti, kohe on minemas "asjaks" – ja korraga saad aru, et su väikemees on pooles mastis ega taha kuidagi täismõõtmeid saavutada. Oled sa ehk vanaks jäämas? Mitte tingimata: uuringute kohaselt on neljandik erektsioonihäiretega meestest alla 40-aastased. Ja kui sul ei tõuse esimest või teist korda, siis ei maksa ka paanitseda, kirjutab Men's Fitness . Aga kui probleem püsib, siis tasub järgi mõelda, kas ehk ei või sul olla mõni alljärgnevatest probleemidest – ja püüda selle vastu abi leida.

Esmakordne poolerektsioon võib sind tulevikus kummitama jääda. Selle nimi on sooritusärevus ja see on nõiaring. Kui terapeudi poole pöördumine sulle ei sobi, siis proovi trenni teha. Jõusaal, jooga, jooksmine – kõik need aitavad sul saada nii vaimselt kui füüsiliselt paremasse vormi ja ärevust peletada. Lisaks parandad nii oma vereringet, mis on hea erektsiooni vältimatu eeldus. Ühtlasi räägi oma voodikaaslasega. Seksi ajal juhtub igasuguseid asju: räägi sellest, naera selle üle ja liigu edasi.

3. Sa ei joo piisavalt

Tuleb välja, et mõõdukas alkoholitarvitamine on südamele hea ja lisaks teeb peenisega imesid. Väljaandes Journal of Sexual Medicine ilmunud uuringu kohaselt kaldub regulaarselt alkoholi tarvitavatel meestel esinema vähem erektsioonihäireid kui meestel, kes üldse ei joo või enam ei joo. Aga muidugi võib liiga palju alkoholi sulle käkki keerata, sellest allpool.

4. Sa jood liiga palju

Kõvemad joojad on tuttavad "viski riistaga" ja ei saagi eeldada vinget seksuaalelu. Alkohol on kesknärvisüsteemi depressant, mis tähendab, et see aeglustab kõike – sealhulgas verevoolu peenisesse. Ühe teadusuuringu käigus uuriti 100 alkoholisõltuvusega meest ning leiti, et 72 neist on mingit sorti seksuaalfunktsiooni häire.

5. Oled juukseid kaotamas

Või siis üritad säilitada seda, mis veel alles on, tarvitades juuksekao ravimit finasteriidi (Propecia). Selle ravimi puhul hoiatatakse selliste kõrvaltoimete eest nagu seksiisu kadumine, suutmatus ejakuleerida ja raskused orgasmi saamisel. Kõrvaltoimed võivad ühe uuringu kohaselt püsida aastaid. Aga see on vaieldav, kuna selles uuringus vaadeldi vaid 54 meest ja üks teine uurimus on leidnud, et finasteriidi kõrvaltoimed püsivad vaid ühe aasta.

6. Oled ülekaaluline

Ülekaal on nooremate meeste puhul väga sage erektsioonihäirete põhjus. Ning mitte paksus ise, vaid selle kõrvalnähud – muutused hormonaalses tasakaalus (rasv toodab naissuguhormooni östrogeeni), suhkruhaigus, kõrge vererõhk ja südamehaigused. Võta alla ja aja end vormi.

7. Sul on liiga madal testosteroonitase